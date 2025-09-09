logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Условия подготовки мобилизованных бесчеловечны": что на самом деле происходит с мобилизацией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Условия подготовки мобилизованных бесчеловечны": что на самом деле происходит с мобилизацией

Российская пропаганда распространяет новое постановочное видео

9 сентября 2025, 19:21
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия усиливает давление на украинцев – пытается дискредитировать мобилизационный процесс в Украине. Ведь вопросы мобилизации в Украине достаточно чувствительны – даже народные депутаты не скрывают возмущения и указывают на факты позорного поведения представителей ТЦК и "бусификации".

"Условия подготовки мобилизованных бесчеловечны": что на самом деле происходит с мобилизацией

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские TG-каналы распространяют видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области. Оно якобы показывает "бесчеловечную подготовку мобилизованных".

"Верифицировав информацию в Силах обороны Украины, Центр сообщает, что это видео постановочное, снятое на временно оккупированных территориях. Для ролика привлекли украиноязычное население, чтобы придать ему большее правдоподобие", — объяснили появление видео в Центре.

Аналитики ЦПД отмечают, что подобный контент является элементом информационно-психологических операций России, направленных на дискредитацию мобилизационного процесса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы с мобилизацией в Украине обостряются. В Раде неоднократно указывали на недопустимые ситуации, однако решения неотложных проблем так пока и нет.

Народная депутат Украины Анна Скороход раскритиковала не только подход к мобилизации, но и указала на нежелание властей решать очевидные проблемы. По ее словам, власти привыкли перекладывать ответственность на людей.

"Но скажите честно: можно винить человека за желание выжить? Если украинцы убегают — значит, вы создали такие условия, что проще бежать, чем оставаться и воевать. Это приговор системе, а не людям", — убеждена она.

Народная депутат указала на двойные стандарты, которые разрушили доверие общества.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02y4p5Dwp99cjHH7F8oxamv8W1p5ndPPtVkfWNt6GorzDbchvgHEfrSJUHbyEKgxjQl
