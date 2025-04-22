Условия "мирного договора": какие требования к Украине будут обсуждать в Лондоне

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Кречмаровская Наталия
Соединенные Штаты Америки нарабатывают возможные варианты мирного договора между Украиной и Россией. Официально об условиях, на которые должны согласиться и Украина, и Россия, не сообщаются, однако в сети Интернет распространяются разные варианты возможных компромиссов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о возможных условиях, которые будут обсуждать в Лондоне.
По его словам, Украина не будет признавать оккупированные территории Россией. Все эти территории будут оставаться оккупированными.
По убеждению Гончаренко, Украине, вероятнее всего, публично на уровне США будет отказано во вступлении в НАТО. Что, по его мнению, уже фактически вышло. При этом у Украины будет право на вступление в ЕС.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Виткоффа с представителями РФ. Эта встреча, по мнению представителей администрации, необходима, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.
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