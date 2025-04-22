Условия "мирного договора": какие требования к Украине будут обсуждать в Лондоне

Соединенные Штаты Америки нарабатывают возможные варианты мирного договора между Украиной и Россией. Официально об условиях, на которые должны согласиться и Украина, и Россия, не сообщаются, однако в сети Интернет распространяются разные варианты возможных компромиссов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о возможных условиях, которые будут обсуждать в Лондоне.

По его словам, Украина не будет признавать оккупированные территории Россией. Все эти территории будут оставаться оккупированными.

"Санкции ЕС не будут сняты, пока не будет окончательной уверенности, что Россия не начнет новую войну. И очень интересный момент — пока не будет понятно, каким образом Россия будет участвовать в восстановлении Украины (речь идет о 300 млрд замороженных российских активов)", — отметил народный депутат.

По убеждению Гончаренко, Украине, вероятнее всего, публично на уровне США будет отказано во вступлении в НАТО. Что, по его мнению, уже фактически вышло. При этом у Украины будет право на вступление в ЕС.

"Армия и военно-промышленный комплекс Украины не будут ограничены. Идет речь о европейских гарантиях безопасности (присутствие европейских войск на территории Украины). В настоящее время условия выглядят так. В Лондоне они будут подробнее прописаны, после чего переданы России. А дальше уже позиция России", — убежден Гончаренко.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа, как писал портал "Комментарии", планирует организовать еще одну встречу его спецпосланника Стива Виткоффа с представителями РФ. Эта встреча, по мнению представителей администрации, необходима, чтобы убедить Москву согласиться на предложенные США условия прекращения войны.



