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Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад

До инаугурации Трампа Путин усилит кровавый террор украинцев

18 ноября 2024, 13:11
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Ткачик Олеся

К моменту инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа Россия сосредоточится на дальнейшей эскалации военного конфликта, сообщил в эфире Freedom эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов.

Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад

Владимир Путин

По его словам, требования Кремля остаются завышенными и нереалистичными, что подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с Владимиром Путиным.

"И пока нет официального плана от Трампа и, возможно, до самой инаугурации Дональда Трампа Россия будет пытаться военными средствами вернуть себе контроль над Курской областью и дальше наступать, и дальше максимально дипломатическими информационными каналами давить на общественное мнение на Западе", — считает Попов.

Эксперт также указал, что ракетные удары по Киеву и другим регионам Украины свидетельствуют о намерении России усугубить конфликт, а не готовиться к мирным переговорам.

По его мнению, Кремль пытается создать себе основу для минимальных компромиссов в будущем. Российские требования очень масштабны, но захватчики хотят подойти к переговорам по максимально сильной позиции. Это логическая стратегия противника. В то же время, важно, чтобы украинские союзники поняли: в переговоры нужно вступать, имея мощную позицию, подытожил Попов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время активизировались разговоры о замораживании войны в Украине. Есть мнение, что главная цель российского диктатора Владимира Путина не только продолжать военный террор против Украины, но и привлечь другие страны к созданию условий, при которых Украина вынуждена будет пойти на уступки. Кремль использует все возможные инструменты давления для консолидации Запада в попытках заставить Украину принять невыгодные условия мира.





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Источник: https://uatv.ua/uk/do-samoyi-inavguratsiyi-trampa-rosiya-zajmatymetsya-eskalatsiyeyu-vijskovogo-konfliktu-popov/
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