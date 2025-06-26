"Урывается любое терпение": Безуглая обратилась к Зеленскому из-за приближающейся катастрофы

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что у нее "вторгается любое терпение" из-за ситуации в стране. По словам народной избранницы, "Украина будет оставаться истекающим кровью полигоном".

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марианна Безуглая пожаловалась на ситуацию в стране в собственных соцсетях и раскритиковала власть и международных партнеров.

"Поэтому катастрофа приближается, отдельные специалисты не молчат, Берлинскую снова травят, но Минстратегпром — форумный садик, в ОП — интриги, Кабмин собираются перегружать для галочки, а не для дела, а люди часто на местах не способны пойти и проверить укрытие через дорогу и обустроить его нормально. Сырского держат, в Минобороны – хаос", — пишет Безуглая.

По ее словам, сейчас украинские власти организовали "разве что" работу на международной арене. Однако, по ее словам, мир до сих пор не понимает, какой будет третья мировая. Безуглая уверяет, что Европе "выгодно выиграть время", пока Украину будут "поедать кусками". Народная депутат назвала страну "полигоном, истекающим кровью".

"Как видите, у меня уже врывается любое терпение из-за того, что при таких глобальных обстоятельствах внутри не слышат элементарных вещей и пытаются сохранить "зоны комфорта". Я понимаю — это у них и страх, и сковывающий стресс, но нельзя, надо бороться за выживание", — заявила Безуглая.

В следующем сообщении в соцсетях Безуглая обратилась с кратким заявлением к президенту: "Владимир Зеленский, где Вы?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая призвала мобилизовать женщин и назвала, куда их нужно отправлять.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая ответила Ефросининой на бранную критику вспомнив о муже.