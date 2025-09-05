Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На временно оккупированных территориях Украины настоящий гуманитарный кризис — отсутствие воды. И на фоне огромных проблем с водой оккупационные власти рассказывают о дальновидных планах и успехах.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что захватчики в Донецкой области заявили о планах построить более 1 млн кв. м жилья. Гауляйтеры рассказывают о "привлекательных условиях для инвесторов" и "дешевой ипотеке".
Аналитики Центра отметили, что на фоне этой гуманитарной катастрофы цинично рисовать картинку процветания и рассказывать о новых кварталах. Оккупанты вместо решений действительно насущных проблем, таких как обеспечение водоснабжения, строят пропагандистские "потемкинские деревни". Так они, как отмечают в Центре, пытаются скрыть разруху, до которой доказал оккупированную Донетчину "русский мир".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кольском заливе (Мурманская область, РФ) зафиксировано масштабное загрязнение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на берегах видны следы разлива нефтепродуктов. Мэру Мурманску пришлось признать аварию, однако официальная пропаганда полностью игнорирует инцидент.