Уровень цинизма оккупантов в Донецкой области ужасает: воды нет, но обещания грандиозные
НОВОСТИ

Уровень цинизма оккупантов в Донецкой области ужасает: воды нет, но обещания грандиозные

Захватнические власти на временно оккупированных территориях рассказывают об успехах на фоне гуманитарного кризиса

5 сентября 2025, 17:06
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях Украины настоящий гуманитарный кризис — отсутствие воды. И на фоне огромных проблем с водой оккупационные власти рассказывают о дальновидных планах и успехах.

Уровень цинизма оккупантов в Донецкой области ужасает: воды нет, но обещания грандиозные

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что захватчики в Донецкой области заявили о планах построить более 1 млн кв. м жилья. Гауляйтеры рассказывают о "привлекательных условиях для инвесторов" и "дешевой ипотеке".

"Здесь возникает простой вопрос: где взять воду для всего этого жилья? Донбасс живет в условиях острейшего водного кризиса — люди буквально бьются за воду в очередях к резервуарам, вода в кранах во многих городах и поселках появляется, в лучшем случае, один-два раза в неделю, а в отдельных районах подача прекращена совсем. Из-за таких невыносимых условий жизни все больше людей задумываются о переезде”, — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что на фоне этой гуманитарной катастрофы цинично рисовать картинку процветания и рассказывать о новых кварталах. Оккупанты вместо решений действительно насущных проблем, таких как обеспечение водоснабжения, строят пропагандистские "потемкинские деревни". Так они, как отмечают в Центре, пытаются скрыть разруху, до которой доказал оккупированную Донетчину "русский мир".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кольском заливе (Мурманская область, РФ) зафиксировано масштабное загрязнение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на берегах видны следы разлива нефтепродуктов. Мэру Мурманску пришлось признать аварию, однако официальная пропаганда полностью игнорирует инцидент.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02EATWqyym3rsf3fAGSEDWuKcSYkAXUgkWRBQ5UiLLPzXRT8BLxExkhsdB8F9QsZb6l
