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Управление вместо передачи: ЕС изменяют подход к замороженным активам РФ

ЕР изучает возможность передачи Киеву прибыли по управлению ими

сегодня, 11:53
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Автор:

Давиденко Евгения

Европейский Союз планирует изучить идею активного управления замороженными активами Центрального Банка России с последующей передачей прибыли на восстановление Украины. Об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью FT, пишет "Экономическая правда".

Управление вместо передачи: ЕС изменяют подход к замороженным активам РФ

Фото из открытых источников

По его словам, в Европейском Совете ожидают, что активное управление замороженными активами главного банка РФ поможет получить прибыль, необходимую для восстановления Украины.

"Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами – это несомненно", — сказал он.

Шарль Мишель уточнил, что ожидает толчок к дискуссии от государств-членов.

Несмотря на правовые препятствия для ареста активов, есть "серьезный политический интерес достичь прогресса в этом вопросе и выполнить его", отметил Мишель.

Как известно, коллективный Запад заморозил около 300 миллиардов долларов Центробанка РФ.

Европейская комиссия уже озвучивала мнение о том, чтобы перевести замороженные активы российского государства в фонд, где ими можно было бы активно управлять с целью получения прибыли, которая пошла бы на помощь в восстановлении Украины в конце 2022-го.


Европейская Комиссия продолжает работать над конфискацией имущества подсанкционных российских олигархов. Для этого нужно добиться обеспечения того, чтобы уклонение от санкций считалось преступлением во всем Европейском Союзе.


По данным KSE, общая сумма прямого задокументированного ущерба жилой и нежилой недвижимости, другой инфраструктуре Украины от российской агрессии по состоянию на ноябрь 2022 года составляет $135.9 млрд (по стоимости замещения).



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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/23/696240/
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