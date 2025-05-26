Управление «шахедами» через Telegram: могут ли такие БПЛА сбивать в Украине

Главным вызовом, с которым сталкиваются украинские экипажи ПВО, есть огромное количество летящих на Украину беспилотников. В прошлом году Кремль производил около 300 беспилотников "Шахед" в месяц; такое же количество сейчас выпускается менее чем за три дня. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статью The Economist.

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Украинская военная разведка утверждает, что у него есть документы, свидетельствующие о том, что Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, а это значит, что массовые атаки в 1000 единиц могут стать реальностью. Это, по-видимому, преувеличение, предостерегает Константин Криволап, украинский авиационный эксперт. Российская оружейная промышленность работает на хвастливости и ложных сообщениях, говорит он. "Но очевидно, что это количество значительно возрастет". Даже если Украине удастся стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба будут только расти.

Продолжая анализировать последнюю поставку Shahed, инженеры говорят, что одним из их самых больших беспокойств является то, как сейчас контролируются российские беспилотники. По их словам, новейшие модели не испытывают влияния украинской радиоэлектронной борьбы. Это потому, что они больше не зависят от GPS с глушителями, руководствуются искусственным интеллектом и подключаются к украинским интернет-сетям и мобильному интернету.

"Команда говорит, что недавно обнаружила записку внутри одного из разбираемых ими беспилотников, — вероятно, оставленную сострадательным российским инженером, — которая намекала на новый алгоритм управления. В записке отмечается, что беспилотники контролируются с помощью ботов в социальной сети Telegram, которые посылают данные о полете и видео в реальном времени операторам-людям", – говорится в статье.

Комментируя эту информацию, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечает, что "это что-то".

"По дистанционному управлению – некоторые шахеды еще с прошлого года так управляются, на них камеры устанавливали и управляли дистанционно. Никакой сенсации – их сбивают", – отмечает офицер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько "шахедов" и ракет оккупанты запустили этой ночью по Украине и сколько из них удалось сбить.