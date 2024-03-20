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Упорные бои: россияне перешли в наступление на важном направлении

В Луганской ОВА отметили, что россияне пытаются совершить прорыв на Терновском направлении

сегодня, 20:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики ведут круглосуточные наземные атаки , чтобы выбить с позиций военных сил обороны Украины в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. К тому же, продолжаются тяжелые бои в районе Терновского направления. Об этом во время эфира на телеканале " Эспрессо " рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Упорные бои: россияне перешли в наступление на важном направлении

Наступление россиян в Луганской области (фото из открытых источников)

Как он утверждает, оперативная ситуация на территории Луганской области не изменилась, однако захватчики заметно меньше используют КАБы для ударов по позициям украинских военных.

"Россияне продолжают обстрелы как ствольной артиллерией, так и системами залпового огня, минометными системами. Продолжаются тяжелые бои, вчера и сегодня утром враг пытался прорываться на терновском направлении", — сообщил чиновник.

Как продолжил Артем Лысогор, позиции в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки постоянно находятся под наземными атаками со стороны россиян. Они хотят прорваться любой ценой, чтобы вынудить наших защитников отступить.

"Но ребята наносят четкие поражения оккупантам, продавливая и уничтожая вражеские системы залпового огня, обнаруживая их дронами", — подытожил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что и ноземные солдаты в украинском плену рассказали, почему ушли воевать за Россию. Украинские военные сообщили, что взяли в плен восемь иностранцев из четырех стран, воевавших на войне за Россию. Иностранные солдаты объясняют, что воевали на войне в Украине за деньги, или были обмануты российской стороной.

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что Украина захватила в плен представителей Непала, Кубы, Сомали и Сьерра-Леоне. Кроме того, по его словам, в российской армии находится значительная часть граждан Индии.
 



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