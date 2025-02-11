Российская оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Луганщины продолжает игнорировать критическое состояние инфраструктуры, что является следствием многолетнего упадка и хищения местных ресурсов.

В оккупации разваливается инфраструктура. Фото из открытых источников

Таким образом, пишет Центр национального сопротивления, оккупанты объявили о закрытии сразу нескольких мостов в Луганске из-за их аварийного состояния, что вызвало полный транспортный хаос в городе. Речь идет о мостах на улицах 395-й Шахтерской дивизии, Коминтерна и Дачной, которые на протяжении последних лет постепенно разрушались из-за отсутствия должного ремонта.

Сообщается, что ситуация значительно ухудшилась из-за постоянного передвижения тяжелой военной техники окупантов, что сделало конструкции нестабильными и опасными для использования местными жителями.

По информации Центра сопротивления, при движении многотонных машин мосты буквально расшатываются, создавая реальную угрозу обрушения.

Отмечается, что, несмотря на постоянные объявления оккупационной администрацией о капитальном ремонте, враг не решает ключевых проблем, обещания ремонта становятся очередной схемой для хищения средств. Такие действия являются лишь созданием иллюзии "восстановления" оккупированных территорий, тогда как местные жители вынуждены передвигаться по аварийным объектам, рискуя собственной жизнью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.