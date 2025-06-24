Уничтожить все, до чего достают: украинцам рассказали о новой опасности от "Шахедов"

Россия активно применяет беспилотники "Шахед" для атак на гражданские объекты в Украине, располагая ресурсами для регулярных масштабных ударов, сообщил военный эксперт Иван Ступак. По его словам, ежедневно в украинский воздух могут подниматься от 200 до 300 таких дронов, а в отдельные дни их количество составляет около 500.

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Разведка оценивает, что на сегодняшний день Россия способна запускать примерно 170 беспилотников в сутки, а к концу года эта цифра может увеличиться до 190–200. Шестое поколение "Шахедов", использующее враг, отличается большей скоростью, высотой полета и усиленной боевой нагрузкой, что затрудняет их подавление средствами радиоэлектронной борьбы. Сбить эти дроны, летающие на высоте до 2 км, становится все сложнее, а мобильные подразделения часто не успевают за их маневрами.

Ступак также отметил, что у России есть достаточные возможности для ударов по Киеву, Днепру, Одессе и другим регионам, и что ни один город, до которого могут дотянуться "Шахеды", не застрахован от разрушений. Он отметил, что поражения гражданских объектов в столице и других городах происходят систематически.

Кроме того, эксперт выразил обеспокоенность из-за слива информации россиянам, в частности из-за халатности некоторых чиновников, публикующих фото с критическими для безопасности местами, а также из-за прямого сотрудничества отдельных украинцев с врагом.

Как уже писали "Комментарии", украинская система ПВО раскрыта россиянами, поэтому они адаптировали тактику запуска воздушных целей, чтобы максимально ее эффективно обойти. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "24 Канала".