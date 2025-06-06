"Уничтожили Patriot и ударили по оружию НАТО": циничные заявления России о массированном ударе

В ночь на 6 июня Россия снова атаковала украинские города ракетами и дронами. В результате комбинированного удара есть жертвы и раненые. Однако российская пропаганда цинично оправдывает массированную атаку, отмечая, что были поражены объекты ВСУ.

Обстрел. Иллюстративное фото

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал о самых абсурдных "оправданиях" России.

Так, россияне заявили, что "ракета "Искандер" уничтожила ЗРК Patriot под Киевом. К новости добавляют видео, однако, как отмечают в Центре, никакого подтверждения, что это происходило недалеко от столицы — нет.

Еще один "отчет" — "в Староконстантинове поражен аэродром ВСУ с оружием НАТО". Однако Россия постоянно оправдывает обстрелы атаками на оружие НАТО, ведь угроза со стороны Альянса – это один из ключевых нарративов российской пропаганды, которыми оправдывают жестокие обстрелы.

Еще одно циничное оправдание России — "массированный удар по Украине — ответ за атаку на аэродромы РФ и подрыв Керченского моста". Однако в Центре подчеркивают, что на самом деле такие удары не планируются в течение одного-двух дней. К тому же, как отмечают аналитики Центра, для совершения обстрелов России не требуются предварительные причины. Это подтверждают сотни ударов по местам массового скопления людей и жилым районам.

Россияне заявляют, что "российская атака пришлась только по объектам ВСУ". Однако в результате удара в Киеве повреждены колеи и кабели на перегоне метро между станциями "Дарница" — "Левобережная", во Львовской области — промышленный объект. В Тернополе было попадание в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. В Луцке ракета попала в многоквартирный жилой дом. В результате атаки есть десятки травмированных гражданских.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в России насмехались над обстрелами Херсона КАБами.



