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Уничтожение российских вертолетов: в Defense Express объяснили особенность операции ГУР

Defense Express обращает внимание, что морские дроны Magura V5 были существенно модернизированы для достижения такого успеха.

сегодня, 16:50
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Клименко Елена

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную операцию, используя морские дроны для уничтожения российских вертолетов вблизи Крыма. Это событие вошло в историю как первая такого рода операция, демонстрирующая новый уровень технологического развития и тактического мастерства украинских военных.

Уничтожение российских вертолетов: в Defense Express объяснили особенность операции ГУР

Фото: из открытых источников

По информации, обнародованной Defense Express, операцию провели спецназначители подразделения Group 13. С помощью ракетных морских дронов Magura V5 они уничтожили два вертолета Ми-8 и повредили еще один. Это стало значительным ударом для окупантов и показателем эффективности новых технологий, внедренных Украиной.

Defense Express обращает внимание, что морские дроны Magura V5 были существенно модернизированы для достижения такого успеха. Улучшения охватывали все ключевые аспекты их работы – от усовершенствования системы управления до адаптации ракет Р-73 для использования в условиях морской среды. Эти усовершенствования позволили не только повысить точность, но и сделать дроны более эффективными даже в сложных боевых условиях.

Операция также осветила просчеты российских окупантов. Вероятно, вертолеты осуществляли патрулирование акватории Черного моря, что является типичной практикой для русских военных. Они считали, что патруль из трех вертолетов будет достаточным для препятствования работе украинских дронов. Однако это решение оказалось ошибочным, поскольку украинские операторы дронов смогли успешно выполнить миссию.

Аналитики Defense Express отмечают, что эта операция стала не только техническим, но и тактическим прорывом. Высокий уровень подготовки операторов дронов позволил им переиграть врага, используя все технические возможности усовершенствованных Magura V5. Это подчеркивает значимость интеграции современных технологий в военные операции.

Портал "Комментарии" писал, что морские дроны Magura V5 31 декабря 2024 года уничтожили два российских вертолета в Черном море , а не один, как сообщалось ранее, по предварительной информации, экипажи вражеских бортов также ликвидированы. Украины.



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Источник: https://defence-ua.com/news/raketni_morski_droni_gur_mou_znischili_odrazu_navit_dva_mi_8_rosijan_scho_stojit_za_tsim-17600.html
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