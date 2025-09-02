logo

Уничтожение «Азов», разгромленная американская техника и под чьим контролем Глущенково
Уничтожение «Азов», разгромленная американская техника и под чьим контролем Глущенково

Фейк российской пропаганды: «ликвидация 17 бойцов Азова и американской техники под Глущенковым» оказалась постановкой

2 сентября 2025, 14:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российские пропагандистские ресурсы распространили очередную дезинформацию, заявив о якобы уничтожении 17 военнослужащих полка "Азов" и двух американских бронемашин в районе села Глущенково Харьковской области.

Уничтожение «Азов», разгромленная американская техника и под чьим контролем Глущенково

Новая порция российской пропаганды

На самом деле, как подтверждают факты, информация полностью выдумана.

Признаки постановки

На распространенном видео видно:

отсутствуют характерные для интенсивного боя разрушения — почва и растительность остались невредимыми,

• блиндажи целые, без следов обстрелов или взрывов,

лица всех якобы "погибших" закрыты, что делает невозможным идентификацию.

Это свидетельствует о постановочном характере ролика. Более того, россияне начали применять такую практику после того, как на предыдущих "видео потерь ВСУ" неоднократно удавалось узнать актеров или собственных военных.

"Американская техника" без доказательств

В пропагандистском сообщении говорится также об уничтожении американской бронетехники. Однако на кадрах отсутствуют какие-либо подтверждения. В случае реальных доказательств российские СМИ непременно использовали эти материалы как "главный аргумент".

Географический фейк

Село Глущенково, которое упоминается в сообщении, находится в Харьковской области и находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким образом, заявление об "успешной атаке России" противоречит реальности.

Манипуляция с названиями

Отдельно пропагандисты путают полк "Азов" и 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. На самом деле:

• "Азов" — это 12-я отдельная бригада Национальной гвардии Украины,

• 3-я ОШБр – военное соединение Сухопутных войск ВСУ, входящее в состав 3-го армейского корпуса.

Цель дезинформации

Основная цель подобных фейков — создать иллюзию побед российской армии и обесценить успехи и профессионализм украинских подразделений.

Таким образом, "уничтожение 17 бойцов Азова под Глущенковым" — еще один пример информационной операции кремля, не имеющей ничего общего с реальностью.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный аналитик Сергей Флеш сообщил о новых тенденциях в деятельности российских разведывательных беспилотников. По его словам, анализ маршрутов полетов враждебных БПЛА, фиксируемых вдали от линии фронта, свидетельствует о повышенном внимании россиян к объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.



Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15482
