Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российские пропагандистские ресурсы распространили очередную дезинформацию, заявив о якобы уничтожении 17 военнослужащих полка "Азов" и двух американских бронемашин в районе села Глущенково Харьковской области.
Новая порция российской пропаганды
На самом деле, как подтверждают факты, информация полностью выдумана.
Признаки постановки
На распространенном видео видно:
• отсутствуют характерные для интенсивного боя разрушения — почва и растительность остались невредимыми,
• блиндажи целые, без следов обстрелов или взрывов,
• лица всех якобы "погибших" закрыты, что делает невозможным идентификацию.
Это свидетельствует о постановочном характере ролика. Более того, россияне начали применять такую практику после того, как на предыдущих "видео потерь ВСУ" неоднократно удавалось узнать актеров или собственных военных.
"Американская техника" без доказательств
В пропагандистском сообщении говорится также об уничтожении американской бронетехники. Однако на кадрах отсутствуют какие-либо подтверждения. В случае реальных доказательств российские СМИ непременно использовали эти материалы как "главный аргумент".
Географический фейк
Село Глущенково, которое упоминается в сообщении, находится в Харьковской области и находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким образом, заявление об "успешной атаке России" противоречит реальности.
Манипуляция с названиями
Отдельно пропагандисты путают полк "Азов" и 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. На самом деле:
• "Азов" — это 12-я отдельная бригада Национальной гвардии Украины,
• 3-я ОШБр – военное соединение Сухопутных войск ВСУ, входящее в состав 3-го армейского корпуса.
Цель дезинформации
Основная цель подобных фейков — создать иллюзию побед российской армии и обесценить успехи и профессионализм украинских подразделений.
Таким образом, "уничтожение 17 бойцов Азова под Глущенковым" — еще один пример информационной операции кремля, не имеющей ничего общего с реальностью.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский военный аналитик Сергей Флеш сообщил о новых тенденциях в деятельности российских разведывательных беспилотников. По его словам, анализ маршрутов полетов враждебных БПЛА, фиксируемых вдали от линии фронта, свидетельствует о повышенном внимании россиян к объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.