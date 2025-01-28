"Уничтожай зло": 3-я штурмовая бригада создала аниме ролик (ВИДЕО)

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Slava Kot
3-я отдельная штурмовая бригада создала ролик в стиле аниме с призывом присоединяться к войску. На видео показаны некоторые моменты войны в Украине и преступления России.
3-я штурмовая бригада создала аниме ролик
В начале ролика от 3-й штурмовой бригады показаны некоторые фрагменты войны в Украине, в частности расстрел украинских военных, поединок между нашим солдатом и русским оккупантом, а также русские солдаты в украинской одежде. Сами же русские военные похожи на зомби и имеют только кости.
Далее в аниме показаны украинские военные, уничтожающие российских окупантов. Также в видео призывают помогать военным, в частности, поддерживать донатами.
Заполняй анкету и присоединяйся: https://ab3.army
3-я отдельная штурмовая бригада имеет рекрутинговые центры в таких городах:
КИЕВ
ДНЕПР
ЛЬВОВ
ОДЕССА
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Третьей штурмовой рассказали, как привлечь в армию молодежь.
Также "Комментарии" писали, что в Украине открыли "курсы", обещающие научить пересекать границу и переплыть Тису. Таким образом, 47 отдельная механизированная бригада "Магура" придумала оригинальный способ рекрутинга в армию.
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