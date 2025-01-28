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"Уничтожай зло": 3-я штурмовая бригада создала аниме ролик (ВИДЕО)

В новом видео в стиле аниме 3-я отдельная штурмовая бригада призывает уничтожать зло в современном и крупнейшем подразделении Вооруженных сил.

28 января 2025, 15:35
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Slava Kot

3-я отдельная штурмовая бригада создала ролик в стиле аниме с призывом присоединяться к войску. На видео показаны некоторые моменты войны в Украине и преступления России.

"Уничтожай зло": 3-я штурмовая бригада создала аниме ролик (ВИДЕО)

3-я штурмовая бригада создала аниме ролик

В начале ролика от 3-й штурмовой бригады показаны некоторые фрагменты войны в Украине, в частности расстрел украинских военных, поединок между нашим солдатом и русским оккупантом, а также русские солдаты в украинской одежде. Сами же русские военные похожи на зомби и имеют только кости.

Далее в аниме показаны украинские военные, уничтожающие российских окупантов. Также в видео призывают помогать военным, в частности, поддерживать донатами.

"Вывози войну в современном и крупнейшем подразделении Вооруженных сил. Управляй работами, уничтожай зло. Поддерживай своих, двигай на максималках и стань живой легендой этой борьбы", — призывает 3-я штурмовая бригада.

Заполняй анкету и присоединяйся: https://ab3.army  

3-я отдельная штурмовая бригада имеет рекрутинговые центры в таких городах:

КИЕВ

  • — просп. Берестейский (бывший просп. Победы), 83
  • — ежедневно с 09:00 до 19:00

ДНЕПР

  • — ул. Левка Лукьяненко (бывш. ул. В. Жуковского), 43А
  • — ежедневно с 09:00 до 19:00

ЛЬВОВ

  • — ул. Староеврейская, 7а
  • — ежедневно с 09:00 до 19:00

ОДЕССА

  • — ул. Канатная, 31
  • — ежедневно с 09:00 до 19:00

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Третьей штурмовой рассказали, как привлечь в армию молодежь.

Также "Комментарии" писали, что в Украине открыли "курсы", обещающие научить пересекать границу и переплыть Тису. Таким образом, 47 отдельная механизированная бригада "Магура" придумала оригинальный способ рекрутинга в армию.



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Источник: https://x.com/ab3army/status/1884168086711886136
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