"Уничтожай зло": 3-я штурмовая бригада создала аниме ролик (ВИДЕО)

3-я отдельная штурмовая бригада создала ролик в стиле аниме с призывом присоединяться к войску. На видео показаны некоторые моменты войны в Украине и преступления России.

3-я штурмовая бригада создала аниме ролик

В начале ролика от 3-й штурмовой бригады показаны некоторые фрагменты войны в Украине, в частности расстрел украинских военных, поединок между нашим солдатом и русским оккупантом, а также русские солдаты в украинской одежде. Сами же русские военные похожи на зомби и имеют только кости.

Далее в аниме показаны украинские военные, уничтожающие российских окупантов. Также в видео призывают помогать военным, в частности, поддерживать донатами.

"Вывози войну в современном и крупнейшем подразделении Вооруженных сил. Управляй работами, уничтожай зло. Поддерживай своих, двигай на максималках и стань живой легендой этой борьбы", — призывает 3-я штурмовая бригада.

Заполняй анкету и присоединяйся: https://ab3.army

3-я отдельная штурмовая бригада имеет рекрутинговые центры в таких городах:

КИЕВ

— просп. Берестейский (бывший просп. Победы), 83

— ежедневно с 09:00 до 19:00

ДНЕПР

— ул. Левка Лукьяненко (бывш. ул. В. Жуковского), 43А

— ежедневно с 09:00 до 19:00

ЛЬВОВ

— ул. Староеврейская, 7а

— ежедневно с 09:00 до 19:00

ОДЕССА

— ул. Канатная, 31

— ежедневно с 09:00 до 19:00

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Третьей штурмовой рассказали, как привлечь в армию молодежь.

Также "Комментарии" писали, что в Украине открыли "курсы", обещающие научить пересекать границу и переплыть Тису. Таким образом, 47 отдельная механизированная бригада "Магура" придумала оригинальный способ рекрутинга в армию.