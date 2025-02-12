Умеров заявил о готовности Украины к переговорам для окончания войны

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готова к переговорам по завершению войны. Однако глава Минобороны подчеркнул, что длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Рустем Умеров в Facebook сообщил о начале работы Украины на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. По его словам, это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы", — написал Умеров.

Министр обороны отметил, что в повестке дня встречи в формате "Рамштайн" будут обсуждаться поставки военной помощи для Украины в 2025 году, ускорение поставок критически важного вооружения, в том числе боеприпасов, средств ПВО и авиации. Еще одной темой обсуждения станут инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.

Впервые заседание "Рамштайна" открыла Великобритания. Однако новый министр обороны США Пит Гегсет также принимает участие в работе контактной группы по оказанию помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщил о том, что стало известно, что именно российский диктатор Владимир Путин хочет "продать" президенту США Дональду Трампу на переговорах об Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп может "сохранить" лицо Путина и закончить войну.