Умеров: Украина в несколько раз увеличит количество дальнобойных атак по РФ

В России все чаще будут раздаваться взрывы и сирены. Все из-за того, что было принято решение об увеличении в несколько раз количества дальнобойных атак по РФ. Об этом во время пресс-конференции журналистам сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает портал "Комментарии".

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

"Приблизительно две недели назад было принято решение увеличить количество сделок в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", — отметил министр.

По его словам, в прошлом году Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike ), что позволило регулярно совершать высокоточные удары по критическим целям в глубоком тылу врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что прошедшая ночь стала для России тоже громкой. В нескольких областях и оккупированном Крыму раздавались взрывы из-за атаки ударных беспилотников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

По его данным, с 00:00 до 01:00 раздалось несколько взрывов в Керчи в оккупированном Крыму. Движение по Крымскому мосту останавливалось. Последствия уточняются, однако местные сообщали о пожарах вокруг города.

"Ростовская область. Шахты. Есть результат на земле. Официальный Ростов подтверждает "горел камыш" — результаты нуждаются в уточнении. Фиксировалась работа ПВО в Курске и Брянске, что уже абсолютно привычная история Прямо сейчас продолжается атака на Волгоградскую область. Город Калач-на-Дону, Волжский — взрывы и и результат на земле. Атака продолжается. План "Ковёр" введен в аэропортах Саратова и Самары", – отмечает Андрющенко.