logo

BTC/USD

96698.88

ETH/USD

3449.40

LTC/USD

105.39

USD/UAH

42.45

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Умеров призвал признать ошибки: поможет ли это Украине победить в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Умеров призвал признать ошибки: поможет ли это Украине победить в войне

Масштабные проверки анонсировали в ВСУ: Умеров об анализе опыта и честном понимании ошибок

сегодня, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в украинской армии остается непростой. О массовых проблемах рассказывают как военные, так и официальные лица. Устойчивой критикой руководства ВСУ отмечается народный депутат Марьяна Безуглая. О понимании ошибок заявил и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров призвал признать ошибки: поможет ли это Украине победить в войне

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

“Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений”, — отметил он.

По его убеждению, события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

"Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего ВС ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел", — заявил он.

Глава министерства анонсировал комплексный анализ Командования ВС ВСУ главной инспекцией Минобороны. Среди мероприятий предусмотрено:

  • Анализ организационной структуры и возможностей.

  • Оценка эффективности управленческих действий.

  • Проверка соблюдения законодательства.

На основе результатов проверки Минобороны планирует:

  • Ввести реформы в системе управления и кадровой политики в КСО.

  • Оптимизировать управленческие процессы.

  • Усилим боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

"Это шаг к более эффективной и сильной армии", — убежден Умеров.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", постоянно возникают скандалы с представителями ТЦК во время мобилизации. Проблемы сочли и в Верховной Раде. Минобороны же разрабатывает вариант полной реформы ТЦК для выполнения планов мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/11389
Теги:

Новости

Все новости