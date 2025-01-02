Умеров призвал признать ошибки: поможет ли это Украине победить в войне

Ситуация в украинской армии остается непростой. О массовых проблемах рассказывают как военные, так и официальные лица. Устойчивой критикой руководства ВСУ отмечается народный депутат Марьяна Безуглая. О понимании ошибок заявил и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

“Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений”, — отметил он.

По его убеждению, события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.

"Именно поэтому поддерживаю необходимость для нового командующего ВС ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел", — заявил он.

Глава министерства анонсировал комплексный анализ Командования ВС ВСУ главной инспекцией Минобороны. Среди мероприятий предусмотрено:

Анализ организационной структуры и возможностей.

Оценка эффективности управленческих действий.

Проверка соблюдения законодательства.

На основе результатов проверки Минобороны планирует:

Ввести реформы в системе управления и кадровой политики в КСО.

Оптимизировать управленческие процессы.

Усилим боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.

"Это шаг к более эффективной и сильной армии", — убежден Умеров.

Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", постоянно возникают скандалы с представителями ТЦК во время мобилизации. Проблемы сочли и в Верховной Раде. Минобороны же разрабатывает вариант полной реформы ТЦК для выполнения планов мобилизации.



