Умеров призвал признать ошибки: поможет ли это Украине победить в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация в украинской армии остается непростой. О массовых проблемах рассказывают как военные, так и официальные лица. Устойчивой критикой руководства ВСУ отмечается народный депутат Марьяна Безуглая. О понимании ошибок заявил и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Рустем Умеров. Фото из открытых источников
По его убеждению, события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте.
Глава министерства анонсировал комплексный анализ Командования ВС ВСУ главной инспекцией Минобороны. Среди мероприятий предусмотрено:
Анализ организационной структуры и возможностей.
Оценка эффективности управленческих действий.
Проверка соблюдения законодательства.
На основе результатов проверки Минобороны планирует:
Ввести реформы в системе управления и кадровой политики в КСО.
Оптимизировать управленческие процессы.
Усилим боеспособность подразделений новыми подходами к подготовке.
Напомним, что в Украине, как писал портал "Комментарии", постоянно возникают скандалы с представителями ТЦК во время мобилизации. Проблемы сочли и в Верховной Раде. Минобороны же разрабатывает вариант полной реформы ТЦК для выполнения планов мобилизации.
Новости