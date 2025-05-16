Умеров и Мединский сообщили о первых результатах переговоров

Глава украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров после переговоров дал краткий комментарий журналистам.

Российская делегация. Скриншот из видео росСМИ

"Целью переговоров было прекращение огня, обмен пленными. Мы говорили об обмене 1000 на 1000. Также работаем над другими модальностями этого обмена. Нам нужно, во-первых, заняться обменом пленными и дальше сообщим, какие будут следующие шаги", — Умеров дал краткий комментарий после встречи журналистам.

Глава делегации РФ Мединский тоже подтвердил информацию об обмене:

"Мы удовлетворены результатами переговоров с Украиной. Мы готовы говорить дальше, обмен пленными 1000 на 1000 пройдет в ближайшие дни".

Он заявил, что украинская делегация запросила прямые переговоры между лидерами государств, РФ приняла это во внимание.

Он также сообщил, что РФ и Украина представят свое видение возможного предстоящего прекращения огня.

После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры, заявил Мединский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня на саммите Европейского политического сообщества в Албании президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью, в том числе по поводу переговоров украинской, российской и турецкой делегаций, которые параллельно проходили в Стамбуле.

Он отметил, что очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России.

"Несмотря на это, я направил нашу команду во главе с министром обороны Украины в Стамбул – хотя бы для того, чтобы выяснить, способны ли те россияне действительно что-то решить.

Украина готова сделать все реалистичные шаги по завершению этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", – подчеркнул Владимир Зеленский.