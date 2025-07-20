Ультиматум Трампа для Путина не сработал: как реагирует Россия

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении сокрушительных вторичных санкций против России, если та не прекратит войну против Украины в течение 50 дней, не испугали Москву. Напротив, в Кремле отреагировали с облегчением, а российские финансовые рынки зафиксировали рост после слов Трампа.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Британское издание The Telegraph указывает, что вместо ожидаемой дипломатической реакции или возможной паузы в боевых действиях Россия усилила агрессию на фронте и в своей риторике. Таким образом, угрозы Трампа не сработали.

"Важное заявление Трампа было встречено в Москве с облегчением, а не с тревогой", — пишет Самуэль Рамани.

После выступления Трампа Московская биржа выросла на 2,7%, а рубль окреп на 0,8% по отношению к юаню. Российские чиновники, как отмечает издание, опасались масштабных санкций, но вместо них услышали лишь угрозы пошлин против стран БРИКС, которые в Кремле восприняли как маловероятные к реализации.

В публикации говорится, что вместо пересмотра политики Кремль лишь активизировал боевые действия и продолжил атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, на востоке Украины в некоторых направлениях сосредоточено 160 тысяч военных РФ, что может свидетельствовать о подготовке к масштабному летнему наступлению.

Автор критикует подход Трампа и указывает, что только подлинная стратегия максимального давления способна вынудить Россию к переговорам. По мнению Самуэля Рамани, стратегия может состоять из трех пунктов:

— полное перекрытие лазейок в санкционном режиме, включая нефтяной сектор РФ;

— существенное увеличение поставок оружия Украине;

— поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса.

Автор также напоминает о жесткой стратегии Трампа против Ирана, которая в свое время дала результат, и предлагает применить аналогичный подход к России.

"Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы заставить Путина к миру", — заключает Рамани.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев тремя словами ответил на угрозы Трампа Путину.

Также "Комментарии" писали, что Китай решительно отреагировал на ультиматум Трампа к Путину.