Российская Федерация уже попала в число наиболее подсанкционных государств мира, однако не имеющие летального характера ограничения, такие как санкции или пошлины, не в состоянии реально повлиять на позицию Кремля. Настоящее изменение возможно только тогда, когда Китай займет четкую антивоенную позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и открыто призовет его отступить.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

Он подчеркнул, что сами по себе санкционные меры не заставляют Путина прекратить боевые действия, хотя остаются частью общего механизма давления.

В ответ на вопрос о действенности санкций и тарифов в качестве инструментов влияния Кларк напомнил, что Россия уже входит в список стран с наибольшим объемом международных санкций.

"Санкции важны, но сами по себе они никогда не действуют. Они эффективны только как часть более широкого пакета давления", — отметил эксперт.

Как подчеркнул аналитик, даже дальнейшее ужесточение санкций и контроль за их соблюдением не приведет к перелому в ситуации, если не будет задействован новый решающий фактор – позиция Пекина.

"У Китая нет особой мотивации прекращать эту войну. У Пекина есть выгода… Поэтому вероятность того, что Си Цзиньпин сильно нажмет на Путина сейчас, — очень низкая", — подчеркнул Кларк.

По его убеждению, только четкий сигнал Китая против войны может стать тем фактором, который изменит ход событий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что озвучен сценарий для РФ по окончании ультиматума Трампа. Президент США Дональд Трамп объявил ультиматум: у Кремля 10–12 дней на заключение перемирия в Украине. В случае отказа Россию ожидает полная (100%) пошлина на импорт, санкции и углубленная международная изоляция. Этот дедлайн существенно жестче, чем предыдущий 50-дневный срок, который многие считают устаревшим и давшим Москве дополнительное время для эскалации, пишет New York Post.

Вскоре после заявления Трампа Кремль нанес удары по гражданской инфраструктуре Украины: в Киеве и других городах раздались взрывы. Такая реакция свидетельствует, что Россия не настроена на мирные компромиссы, а стремится к захвату и держит переговоры под контролем, используя тактику затягивания. Официальные лица РФ уже окрестили ультиматум "театральным шоу".



