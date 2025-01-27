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Украины может не стать: всплыла правда, что на самом деле сказал Буданов в Раде

Нардеп Гончаренко изложил свою версию

сегодня, 13:45
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Николай Лисицын

Украинские СМИ преувеличили слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о проблемах, которые ждут страну при затягивании мирных переговоров. Об этом 27 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Политик утверждает, что глава ГУР не говорил о возможном распаде Украины, а имел в виду вероятный развал обороны на фронте.

Украины может не стать: всплыла правда, что на самом деле сказал Буданов в Раде

Кирилл Буданов предупреждается, что через полгода фронт может посыпаться. Фото: ГУР МО Украины

"По встрече в Раде, на которой Буданов сказал, о том, что Украины может не стать. Он не говорил так. Он сказал, что если ничего не изменить, фронт может сыпаться и будут проблемы", — заявил Гончаренко.

Говорил ли Буданов что-либо о переговорах с РФ, депутат не уточнил.

Портал "Комментарии" писал, что утром 27 января издание "Украинская правда" опубликовало инсайд с закрытого совещания в Верховной Раде. Сообщалось, что там всех напугала реплика Буданова о том, что если не начать серьезные переговоры о мире, то могут запуститься процессы, угрожающие существованию Украины. Часть СМИ публикуют эту информацию с акцентом на том, что глава ГУР якобы призвал срочно начать переговоры.

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялось закрытое совещание. Руководители парламента и фракций пригласили командование сил обороны для того, чтобы получить точную информацию о ситуации на фронте.

"Больше всего поразил ответ Буданова. Кто-то спросил, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл, улыбаясь, ответил: "Если до лета не начнем серьезных переговоров, то могут начаться очень опасные процессы для существования Украины". Все переглянулись и замолчали. Очевидно, что это серьезная проблема", – поделился на условиях анонимности один из участников встречи.


"Комментарии" также приводили мнение нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды. Он заявил, что заявление Буданова о переговорах было "вырвано из контекста", а человек, сделавший достоянием общественности информацию с закрытого мероприятия Рады, должен понести ответственность.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45255
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