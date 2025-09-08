Украину ждут тяжелые осень и зима: какова цель Путина

Россия нанесла самый большой удар по Украине с начала полномасштабной войны. В ночь на 7 сентября армия РФ выпустила 810 ударных дронов и 13 крылатых и баллистических ракет. Враг вернулся к атакам на энергетическую инфраструктуру и продолжает терроризировать и убивать граждан с новой силой. Какой будет осень и зима 2025-2026 годов, стоит ли готовиться к длительным отключениям света в результате атак, как часто Россия сможет наносить мощные удары и чего ждать дальше, — рассказал Олег Жданов, пишет ТСН.ua.

Атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

По его словам, главной особенностью последнего комбинированного ракетно-дронового удара стала массовость.

"Я вспомнил о Второй мировой войне. Когда Сталин приказал перевезти экономику на военные рельсы, даже мебельные фабрики начали делать самолеты. Пилоты в некоторых частях были в шоке, когда увидели под обшивкой самолета деревянные каркасы, сделанные на этих фабриках. Приблизительно то же самое происходит сегодня в России. Мощность производства просто поразительна. Они собирают эти дроны и массовостью могут просто задавить", — говорит Жданов.

По его словам, российская армия никогда не ставила украинскую энергетику вне приоритетных целей. Это один из способов давления на гражданское население.

"Они понимают, что даже если гипотетически перебьют всю нашу армию, снова кто-нибудь пойдет воевать. Политически Украина не согласится с условиями. Поэтому нужно формировать общественное мнение из-за давления на гражданских. Отсюда такие массированные налеты, такая география целей – от частных домов до объектов энергетики. А массовостью они могут покрыть большую часть перечня этих объектов", – объясняет Жданов.

То, останутся ли украинцы без света зимой, зависит от плотности и выносливости противовоздушной обороны (ПВО).

"Позавчера ночью (7 сентября) было так много дронов, что в четыре утра, когда прилетели крылатые ракеты, кроме пулеметов больше ничего не работало. Все уже было выстрелено. Попадание в Кабинет министров могло произойти из-за нехватки средств ПВО", — говорит Жданов.

В дальнейшем ситуация с возможными отключениями света будет зависеть от интенсивности атак и способности России накапливать дроны. В то же время, РФ продемонстрировала техническую способность выпустить более 800 беспилотников за одну ночь.

"Для них это возможная цифра – вот что главное в этом налете. Обычно в 8-10 вечера мы читаем первые сообщения о пусках дронов. Но никто не может предсказать, остановятся ли они, количество дронов нарастет до 200, 400 или 800. Вот в чем проблема. Они показали техническую способность выпустить такое количество дронов. Для нас это очень плохо", – подчеркивает Жданов.

Украину ждет тяжелая осень и зима, вероятно, с отключениями электричества из-за российских ударов. Это подтверждает и последняя атака РФ в ночь на 8 сентября по Трипольской ТЭЦ в городе Украинка на Киевщине.

"ТЭЦ снова под ударом не просто так. Они понимают, что выбивка тепловых и гидроэлектростанций приводит к остановке атомных энергоблоков. Атомные блоки не смогут работать без тепловых и гидроэлектростанций, потому что не способны реагировать на резкие изменения нагрузки в сети", — объясняет эксперт.

По его словам, армия РФ, вероятно, способна наносить массированные комбинированные удары несколько раз в неделю, хотя точный прогноз сложно сделать из-за различных оценок мощности российского производства.

"От этого зависит способность копить дроны для ударов. По данным Вадима Скибицкого, периодичность массовых ударов может составлять 6-8 суток. Останемся на этой цифре", — говорит Жданов.

Он добавляет, что главная проблема российских ударов – большое количество воздушных целей.

"Когда один, два или пять „Шахедов“ идут на цель, половину сбьют, а остальные не наносят большого вреда. Но когда идет 20–30 дронов один за другим, первый попадает — и все последующие усугубляют вред, распространяют пожар и разрушение. Зачем РФ дорогие ракеты, если китайскими дронами можно наносить массированные удары", — объясняет Жданов.

Он напомнил, что Украина израсходовала десятки миллиардов гривен на защиту энергетических объектов от атак РФ. Последние удары могут стать проверкой эффективности защиты и сигналом того, чего ждать дальше.

"Трипольская ТЭЦ может стать лакмусовой бумажкой. От станции зависит электроснабжение Киевской области и часть Киева. Как она защищена — кевларовые сетки, бетонные сооружения, которые принимают первый удар ракеты, защищая трансформаторы и распределительные узлы. Открытой информации об эффективности защиты нет. На это выделяли сотни миллионов, если не миллиарды гривен", – отмечает эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия возобновила тактику атак на объекты критической инфраструктуры. После обстрелов уже возникают проблемы со светом, а зимой ситуация может оказаться еще более сложной. Несмотря на то, что Украина готовится к отопительному сезону, провели необходимые испытания теплосетей, закупают необходимое количество газа, проблемы с теплом могут возникнуть из-за возможных ударов России по тепловой генерации в отдельных городах.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, в каких городах может быть самая плохая ситуация со светом, пишет издание "Укринформ". По словам эксперта, Украина в топливном секторе защищена благодаря децентрализованной системе снабжения и доступа к европейским и мировым рынкам. Как отметил эксперт, есть возможность снабжать Украину "и бензином, и дизелем, и всем, что нужно".