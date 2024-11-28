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Украину ждут сверхсложные переговоры: как будет устанавливать мир спецпредставитель Трампа

Келлог будет продвигать главную идею трампистов по завершению войны в Украине

сегодня, 10:14
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Ткачик Олеся

По сравнению с другими кадровыми решениями новоизбранного президента США Дональда Трампа назначение генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по Украине и России" является одним из лучших, считает политолог Сергей Таран.

Украину ждут сверхсложные переговоры: как будет устанавливать мир спецпредставитель Трампа

Кит Келлог

По словам политолога, Келлог является представителем классической школы американской науки безопасности. А опыт работы с предыдущим вице-президентом Пенсом и даже больше — опыт участия во вьетнамской войне указывает на то, что генерал не питает никаких иллюзий о том, как на самом деле устроен мир, добавил эксперт.

Таран подчеркнул, что Келлог будет продвигать главную идею трампистского подхода к российско-украинской войне, неофициально высказанной еще более года назад – заморозка по линии противостояния, принуждение Украины к России к переговорам (возможно, через посредников) и усиление военных возможностей Украины как гарантии от новой волны русской злости. Худшее из этого плана – торможение вступления Украины в НАТО, добавил политолог.

"Конечно, Украине ждут сверхсложные дипломатические переговоры со всеми сторонами и усиление давления России (Путин будет поднимать ставки до последнего). Но и вероятность "сдачи Трампом Украины", о которой предрекали некоторые любители геополитической апокалиптики, теперь значительно уменьшается", – считает политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в плане Келлога говорится, что Украину не нужно заставлять отказываться от своих территорий, но нужно убеждать вернуться к этому вопросу после того, как Путин уйдет с власти. Предполагая, что часть территорий на многие годы может оказаться под временной оккупацией. Также в плане Келлога говорится, что Россия должна выплачивать Украине убытки на восстановление за счет отчислений по продаже энергоносителей. Кроме того, предполагается, что все санкции будут сняты с России, только после того, как она подпишет мирное соглашение.





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Источник: https://www.facebook.com/sergiy.taran/posts/pfbid0aRjDaiH21LSVDZe3nNJqoKJirqXxXUFMFg3238nStm6SsqFZABaZmJxTKh5sBERyl
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