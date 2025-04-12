Украину ждут страшные времена, если о мире с РФ договорится Китай: детали

Приближается "трамповский дедлайн" для ответа кремлевскому диктатору Владимиру Путину, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий и напомнил, что он завершиться 20 апреля.

Си Цзиньпин

"И ответа, скорее всего, не будет. Ибо Виткофф привез все те же неприемлемые в принципе требования о "4 области полностью". Да и обнародованные "дополнительные газопроводные пункты соглашения о недрах Украины" обуславливают полное отсутствие у Украины поводов соглашаться на компромиссы, предлагаемые США: такой формат займет у нас очень много, но не даст ничего", — отметил Голобуцкий.

По его словам, все уже и так понимают, что даже в фантастическом лучшем варианте речь пойдет только о паузе в войне. Представители стран Европы публично озвучивают ожидания нападения России на Европу максимум за 4 года, в 2029 году. А для этого Путин должен оставлять полный контроль плацдарма на территориях Украины.

"То есть любой компромисс, любые условия для переговоров должны базироваться именно на этом: что по факту война не завершится. Договариваются стороны только о более или менее коротком периоде с меньшей интенсивностью боевых действий", – отметил Голобуцкий.

По его словам, "оформить как-то временное ослабление огня в обмен на согласие с требованиями Путина" звучит, мягко говоря, не так триумфально, как "заставить стороны к перемирию". Эксперт предположил, что вся тема уже стала, вероятно, гораздо менее интересной Трампу.

"Поэтому Трамп, похоже, ждет ничто 20 апреля. И в ожидании этого провала уже продлил на год пакет санкций против РФ, введенный Байденом. А тогда просто эмоционально заявит миру "ну, я пытался, я приложил такие усилия – но их не оценили, поэтому я умываю руки, пусть разгребает, кто захочет", — подчеркнул эксперт.

По его словам, на все это с энтузиазмом смотрит глава КНР Си Цзиньпин. Дело в том, что он имеет глобальный интерес: показать европейцам, что Китай может справиться с масштабными проблемами.

"Так что может быть и такой вариант: Си дождется 20 апреля, когда Трамп провалится – китайский лидер, похоже, абсолютно уверен в этом провале. Тогда Си где-то 8 мая торжественно приедет "на белом верблюде" в Москву", — говорит Голобуцкий.

Желаемый для КНР вариант, чтобы 9 мая Путин действительно сказал "все, мы договорились, война заканчивается".

После этого Трамп будет в прострации – недели две будет думать, что же делать, как реагировать. И в это время Си вновь сделает предложение Европе по противодействию "недружественной позиции США", считает эксперт.

Если Трамп действительно провалится и признает свой провал, а соглашение о перемирии придет от Китая, все будет выглядеть немного по-другому, мягко говоря. Реакция Трампа прогнозируемо будет отрицательной: очевидно, перекроется поставка оружия и разведданных, и всего спектра помощи. Следовательно, нам будет гораздо труднее готовиться к следующему нападению России", — подытожил Голобуцкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что будет, если РФ не остановит огонь к Пасхе.



