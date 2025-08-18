Украину ждет тяжелое решение: раскрыто неожиданное содержание звонка Трампа к Лукашенко

15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, что явилось для белорусского лидера шансом вернуться на международную арену. Как пояснил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат Павел Латушко, Лукашенко мог воспользоваться этой встречей для продвижения своих интересов, в частности, идеи о проведении важных переговоров на территории Беларуси.

Фото: из открытых источников

Латушко отметил, что этот разговор был значимым для Лукашенко, поскольку он стремится стать посредником в мирных переговорах. Трамп, в свою очередь, не отказался от титула президента Лукашенко, являющегося частью его стратегии, предусматривающей не давление, а тактику "удобрения" Беларуси.

"Трамп четко дал понять Лукашенко, что теперь все зависит от него. Он может выбрать путь, унизив США, или начать выполнять выдвинутые условия: освободить 1300 политзаключенных и обеспечить возможность для будущих переговоров", — подчеркнул Латушко.

По словам Латушко, Лукашенко увидел возможность поднять свой имидж и субъектность на международной арене. Вместе с тем для Кремля важность Беларуси состоит в том, что страна часто воспринимается как часть России, и именно здесь размещена российская ПВО, а также не действует ордер на арест Путина.

Беларусь, по мнению оппозиционера, является стратегической площадкой для Кремля. Лукашенко и Путин хотят использовать этот фактор, чтобы вынудить президента Украины провести переговоры в Минске. Латушко добавил, что среди тем разговора также была ситуация с политзаключенными, где Трамп поднял этот вопрос, что может способствовать повышению международного внимания к этой проблеме.

Также, по словам Латушко, Лукашенко может предложить уволить политзаключенных в обмен на снятие санкций, а также обсудить дипломатические вопросы, в том числе возобновление посольств.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп может попытаться возложить ответственность за неудачную встречу с Путиным на президента Украины Зеленского, с которым он встретится в Вашингтоне 18 августа.