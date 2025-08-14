Украину ждет «стратегия дикобраза»: какую гарантию безопасности пообещали Киеву союзники

Наиболее реальной гарантией безопасности Украины является поставка большого количества вооружений, чтобы государство могло защищаться само. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Аналитик считает, что Украину ждет будущее, в котором она большинство век будет жить в вооруженном мире с соседом, от которого постоянно можно будет ожидать опасности.

"Она будет Израилем Европы. Это будет сильно вооруженная страна, окруженная, по крайней мере, с одной стороны враждебным, большим по размеру соседом. Потому она будет вооружаться. И это единственная практическая гарантия", – предположил аналитик.

Он считает, что Украине следует избрать "стратегию дикобраза", чтобы избежать российского вторжения в будущем. Эта концепция предполагает, что даже меньшее государство может эффективно защищаться, превратившись в "неудобную и болезненную цель" для агрессора.

"Это будет как проглотить дикобраз. Лучшее, что могут сделать украинцы, — это превратиться в хорошо вооруженного дикобраза, чтобы россияне дважды подумали, прежде чем пытаться захватить остальную часть Украины", — рассказал Кларк.

При этом эксперт подчеркнул, что членство Украины в НАТО имело бы значение и могло спасти Украину, но этого не будет, потому что россияне заявили, что никогда на это не пойдут и этого не допустят.

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – европейским дипломатом, дипломатом, представляющим Британию и чиновником, проинформированным о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все три сказали ту же информацию. По их словам, в случае достижения прекращения огня США готовы играть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной предстоящей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут предприниматься в рамках НАТО. В то же время, президент США не стал детализировать, что именно он имел в виду гарантии безопасности. Он только обсудил более широкую концепцию.



