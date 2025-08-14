logo

BTC/USD

121727

ETH/USD

4761.73

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украину ждет «стратегия дикобраза»: какую гарантию безопасности пообещали Киеву союзники
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину ждет «стратегия дикобраза»: какую гарантию безопасности пообещали Киеву союзники

Запад может обеспечить Киев всем необходимым оружием, однако украинцы будут вынуждены защищать себя своими силами

14 августа 2025, 11:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наиболее реальной гарантией безопасности Украины является поставка большого количества вооружений, чтобы государство могло защищаться само. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Украину ждет «стратегия дикобраза»: какую гарантию безопасности пообещали Киеву союзники

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитик считает, что Украину ждет будущее, в котором она большинство век будет жить в вооруженном мире с соседом, от которого постоянно можно будет ожидать опасности.

"Она будет Израилем Европы. Это будет сильно вооруженная страна, окруженная, по крайней мере, с одной стороны враждебным, большим по размеру соседом. Потому она будет вооружаться. И это единственная практическая гарантия", – предположил аналитик.

Он считает, что Украине следует избрать "стратегию дикобраза", чтобы избежать российского вторжения в будущем. Эта концепция предполагает, что даже меньшее государство может эффективно защищаться, превратившись в "неудобную и болезненную цель" для агрессора.

"Это будет как проглотить дикобраз. Лучшее, что могут сделать украинцы, — это превратиться в хорошо вооруженного дикобраза, чтобы россияне дважды подумали, прежде чем пытаться захватить остальную часть Украины", — рассказал Кларк.

При этом эксперт подчеркнул, что членство Украины в НАТО имело бы значение и могло спасти Украину, но этого не будет, потому что россияне заявили, что никогда на это не пойдут и этого не допустят.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО. Об этом пишет рейтинговое издание Politico.

Журналисты издания пообщались с тремя собеседниками – европейским дипломатом, дипломатом, представляющим Британию и чиновником, проинформированным о телефонном разговоре Трампа с Европой и Украиной в среду. Все три сказали ту же информацию. По их словам, в случае достижения прекращения огня США готовы играть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания возможной предстоящей агрессии РФ.

Однако, как уточнил источник знакомый с разговором, Трамп заявил возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут предприниматься в рамках НАТО. В то же время, президент США не стал детализировать, что именно он имел в виду гарантии безопасности. Он только обсудил более широкую концепцию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/michael-clarke-qanda-how-much-will-putin-get-away-with-at-alaska-meeting-with-trump-13410891?postid=10014296#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости