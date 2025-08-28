Украину ждет страшная опасность: почему старое правило безопасности уже не поможет

Во время российских атак правило "двух стен" как защита уже не эффективно, ведь враг увеличивает мощность "шахедов", которые разрушают и поджигают жилые дома украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, комментируя массированную атаку, которую 28 августа совершили оккупанты по Киеву.

Фото: из открытых источников

По его словам, враг применил большое количество оружия, чтобы перегрузить системы ПВО Украины.

"Это были дроны с двигателями внутреннего сгорания, реактивные", — объяснил Храпчинский.

Он отметил, что такая тактика усложняет их перехват, что и повлекло сегодня тяжелые последствия для столицы. Также эксперт подчеркнул необходимость обустраивать больше укрытий, чтобы люди могли спасаться.

"Мы видим, что происходит при прямом попадании в дом. Не работают две стены. Надо понимать, что враг активно увеличивает полезную нагрузку "шахедов". Есть "шахеды" с боевой частью 90 кг, есть из 50 кг, термобаллистические боеприпасы, которые просто разрушают панельный дом старика.

Он добавил, что правило двух стен может быть действенным только в случаях уличных боев, например во время стрельбы. Однако в действиях российских военных логики нет, ведь их цель — нанести максимальный ущерб гражданским. Это касается атак на жилые дома, железную дорогу, в том числе на скоростной пассажирский поезд "Интерсити".

"Это геноцид украинского народа. Искать логику в этом нет смысла, ведь главная цель — нанести как можно больше вреда, что мы видим по масштабу примененных средств поражения", — подчеркнул эксперт.

В то же время Храпчинский отметил, что ВСУ при ударах по военным объектам на территории России действуют очень точечно, чтобы избежать вреда гражданским.

