Украину ждет сокрушительный удар: эксперт предупредил о "сборе головорезов" Путина

Несмотря на попытки Дональда Трампа, стремящегося остановить войну, президент РФ Владимир Путин не только не идет на деэскалацию, а наоборот активно наращивает военную мощь и террор.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам военного эксперта Игоря Романенко, российские войска уже реализуют первую фазу масштабного наступления, а следующий этап может стартовать уже в июле этого года. Об этом он сообщил в комментарии ТСН.ua.

Аналитик обращает внимание на то, что Кремль не жалеет усилий по мобилизации дополнительных сил.

"Путин привлекает людей со всего мира, создавая боевые формирования из наемников, которые готовы воевать за деньги. К тому же РФ активно призывает срочников, а после подготовки часть из них будет переведена в боевые подразделения", — объясняет Романенко.

Кроме того, Россия продолжает массовый набор контрактников, систематически отправляемых на фронт. Ежемесячно численность мобилизованных достигает 40-50 тысяч человек, и эти темпы не снижаются. По словам эксперта, все это свидетельствует о серьезных приготовлениях к новому витку эскалации.

Романенко также подчеркивает, что начало второй фазы наступления будет напрямую зависеть от того, сколь успешной для армии РФ окажется первая весенняя кампания. В случае провала Кремль может изменить планы, но готовиться к масштабной агрессии он продолжает уже сейчас.

К слову, ранее военный аналитик Олег Жданов отмечал, что у Украины фактически нет альтернативного варианта, кроме как завершить войну именно военным путем. По его словам, любые другие сценарии — это риск очередного "замороженного" конфликта или новой версии Минских соглашений, только отсрочивающих дальнейшее противостояние.

Портал "Комментарии" писал, что цены на нефть на мировых рынках достигли рекордного минимума за последние четыре года, что связано с новыми пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.