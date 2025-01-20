Украину ждет очень сложный мир: о чем свидетельствует заключенное соглашение между Израилем и Хамасом

Мир и украинцы очень серьезно восприняли предвыборное обещание Дональда Трампа быстро разобраться с нашими проблемами и прекратить войну. В то же время это сразу же усилило тревожные настроения — а не "сдадут ли" нас, отмечает народный депутат Богдан Яременко.

Переговоры Украины и РФ

При этом он подчеркнул, что насколько сложными могут быть компромиссы в мирных договоренностях, свидетельствует соглашение между Израилем и Хамасом.

По его словам, первый этап мирного плана — 3 израильтянки в обмен на 90 палестинцев.

Яременко подчеркивает, что Израиль отчасти вынужден принять мирный план, обязывающий прекратить огонь и начать обмены без достоверной информации, сколько живых заложников удерживает Хамас.

"Но это нюансы. Принципиальные компромиссы состоят в том, что Израиль, будучи способным уничтожить врага, вынужден вести переговоры с ним. Переговоры при международном посредничестве ведутся с террористической организацией, достаточно умело пользующейся этим для легитимизации своего контроля над сектором Газа... А международные СМИ и дипломатия тем временем все более уверенно называют террористическую организацию — "движением Хамас", — подчеркнул нардеп.

Фактически, говорит, Яременко, мирный план сводится к утверждению простого мнения – хочешь международной поддержки, внимания СМИ и признания – начинай захватывать и убивать гражданских заложников.

"Нам есть над чем задуматься", — подытожил народный избранник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп настроен сделать все возможное для завершения войны и противодействия российской агрессии. Ожидается, что среди первых шагов новой администрации США будут жесткие санкции, в частности, в энергетическом секторе.



