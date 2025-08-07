Украина в свое время выступала с инициативой перемирия в воздухе для России. Однако сейчас, когда Москва поддерживает эту идею, украинская сторона может оказаться под давлением и будет вынуждена принять ее, считает военный эксперт, полковник ВСУ в отставке и летчик-инструктор Роман Свитан.

"Идея перемирия катастрофическая для нашего государства. Если нас снова водят в окопные бои, мы быстро истощимся — россиян в пять раз больше. Следовательно, будет очень сложно выйти из-под этого давления. А что будет, если прекратить воздушные удары? Вся российская армия сразу начнет активные действия на земле" предупредил Свитан.

По его словам, сейчас украинские силы могут уничтожать неприятеля даже на территории России. Но если будет введен запрет на авиаудары, Москва получит возможность свободно перемещать технику и войска к фронту.

"Всю эту идущую на передовую технику мы можем остановить еще в Волгограде, Краснодаре, Ростове, просто перехватывая. Если же "небо" будет закрыто — все сосредоточится возле Покровска, и мы не выдержим", — пояснил эксперт.

Кроме того, Свитан прокомментировал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он подчеркнул, что такие атаки важно не прекращать, ведь они разрушают всю цепь добывания, транспортировки и переработки нефти, что подрывает планы окупантов.

"Это серьезный удар по структуре нефтяной отрасли России. Попадание по производству дизеля, керосина и бензина оказывает непосредственное влияние на способность российской армии действовать. Но самое главное – это удар по экономике России. Нефтегазовая сфера приносит РФ более $300 млрд ежегодно. Уничтожение этой отрасли может привести к распаду Российской империи, как это стало под Растущим Романом, как это стало под сомнение."

