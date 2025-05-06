Украину ждет наиболее критический период в войне: названа дата "Х"

Дальнейшее развитие военных действий в Украине тесно связано с событиями, которые могут произойти в период с 7 по 10 мая. Именно эти дни, по словам военного аналитика Игоря Романенко, могут оказаться решающими для формирования новой фазы конфликта. В центре обсуждения два взаимоисключающих сценария: российская идея кратковременного перемирия, подобного пасхальному, и украинская инициатива относительно 30-дневной остановки боевых действий. В комментарии ТСН.ua Романенко отметил критическую важность упомянутого периода.

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"Ключевым для прогноза дальнейшего сценария войны именно отрезок с 7 по 10 мая. То, как будут развиваться события в эти дни и что будут готовить обе стороны — будет оказать существенное влияние на ход войны в ближайшем будущем", — заявил эксперт.

Романенко подчеркивает, что Москва снова пытается продвинуть идею "технического перемирия", которое по своей сути является больше политическим жестом, чем реальным шагом к деэскалации. Предложение Путина относительно трех дней "тишины" совпадает с подготовкой к традиционному параду 9 мая, что, по словам эксперта, лишь маскирует намерения по дальнейшей эскалации.

"У Украины уже есть горький опыт подобных "перемирий" — в частности, пасхального, который длился чуть больше суток и сопровождался обстрелами. Даже США предложили более длительный период прекращения боевых действий, но Кремль отказался. Это свидетельствует, что нынешняя инициатива — не более чем очередной тактический ход Путина", — отмечает Романенко.

По его словам, важно не допустить, чтобы эти "дать тишины" превратились в фальшивый повод для затягивания войны: "Нужна не имитация мира, а реальное соглашение с гарантиями".

Как уже писали "Комментарии", военный аналитик Игорь Романенко заявил, что российские войска намерены совершить прорыв в направлении Днепропетровской области до 9 мая.