Украину ждет гораздо большая опасность, чем война с РФ: в чем дело

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен выразила сомнения в желании президента России Владимира Путина достичь мира в Украине, отметив, что мирное решение для Украины может быть даже более опасным, чем текущая война. Об этом она сообщила в эфире DR.

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Фредериксен отметила, что в настоящее время власти США влекут за собой "значительную неопределенность" в контексте войны в Украине, НАТО и Европе.

"У меня уже нет уверенности в американцах, которую имела раньше... Но я думаю, что все удивлены, как быстро возникла неопределенность со стороны США, и мы должны отреагировать на это", – сказала премьер-министр Дании.

Комментируя усилия США и президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, Фредериксен заявила, что не доверяет Путину и его намерениям. Она уверена, что "Путин не хочет мира в Украине".

"Я понимаю, что многие считают мирное решение или прекращение огня хорошей идеей, но есть риск, что мир в результате может быть более опасным, чем та война, которая продолжается сейчас", — подчеркнула премьер Дании.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2025 должен стать началом реального и надежного мира, однако мир невозможен без надлежащих гарантий безопасности.

Портал "Комментарии" писал, что спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что так называемое "стамбульское соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией". Как считает эксперт по безопасности Михаил Самусь, именно это заявление сбрасывает "маски" из США и четко указывает, что именно предусматривает так называемый мирный план американского президента Дональда Трампа для Украины.