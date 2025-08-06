Украину ждет большая трагедия после "воздушного перемирия": раскрыт кровавый план Путина

Воздушное перемирие, которое, по сообщениям мировых СМИ, якобы предлагает Россия, действительно более выгодно врагу и никоим образом не ведет к завершению войны. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

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Он пояснил, что речь идет о временном ограничении ударов по тыловым объектам: РФ временно не будет применять "Шахеды" и ракеты по украинским городам, а Украина не будет наносить удары дронами по объектам ВПК России. Однако на передовом боевом действии, включая воздушные атаки дронами и тактической авиацией, будут продолжаться.

Попович подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на прорыв фронта в течение 2-3 месяцев и не намерен прекращать войну. По его словам, только после захвата четырех областей, которые Кремль считает своими, Путин может потенциально обсуждать мирные инициативы.

"Поэтому нет никаких оснований думать, что Путин хочет закончить эту войну. Надеюсь, что в Вашингтоне это начали понимать, и даже если спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф привезет из Москвы предложение относительно воздушного перемирия так называемого, то у них будет такая же логика — что это время не решает. РФ средств поражения. И когда перемирие завершится, все эти ракеты и дроны улетят на наши головы, и это будет не 300-500 дронов, а несколько тысяч сразу", — подчеркнул Попович.

По его словам, подобные действия приведут к значительно большему количеству жертв, чем предполагают нынешние планы РФ.

"Это все ширма, подачка Трампа, чтобы он этим удовлетворился и начал давить на Украину, мол, нужно принимать это перемирие, потому что ударов не будет. Мы же должны требовать полного прекращения огня без таких половинчатых решений", — подчеркнул военный обозреватель.

Как уже писали "Комментарии", Пакистан категорически отверг "безосновательные и необоснованные" обвинения в том, что его граждане принимают участие в войне России против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны 5 августа.