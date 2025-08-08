logo

Украину заставят капитулировать: на Западе раскрыли "мирный" план Трампа и Путина
Украину заставят капитулировать: на Западе раскрыли "мирный" план Трампа и Путина

Вашингтон и Кремль потенциально могут вести переговоры о "территориальном обмене", однако Киев четко заявляет: никаких компромиссов до полного завершения войны не будет.

8 августа 2025, 14:20
Автор:
Клименко Елена

Мировое сообщество внимательно следит за вероятной встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. В политических кругах также не исключается возможность трехстороннего саммита при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Украину заставят капитулировать: на Западе раскрыли "мирный" план Трампа и Путина

На фоне этих событий международное издание Newsweek обнародовало карту, которая, по его источникам, демонстрирует потенциальные варианты пересмотра границ между Украиной и Россией в рамках вероятных переговоров по прекращению войны. Речь идет об идее "обмена территориями", которая, по некоторым сообщениям, может стать одной из тем предстоящих переговоров.

Bloomberg ранее сообщал, что
Трамп якобы готов поддержать инициативу по прекращению боевых действий, если Путин согласится сесть за стол переговоров, включив в повестку дня вопросы территориальных компромиссов. В СМИ также появлялась информация, что США рассматривали вариант признания Россией контроля над Крымом и частями оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Однако Киев четко дал понять: такие сценарии неприемлемы.

Научная сотрудница CEPA Элина Бекетова подчеркнула, что украинская позиция остается жесткой — никаких уступок в вопросах государственного суверенитета и территориальной целостности. Президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет ни на какие договоренности, предусматривающие отказ от ее законных территорий до полного прекращения боевых действий и вывода российских войск.

Россия фактически контролирует не все регионы, которые она пытается аннексировать. Несмотря на заявления Кремля, в частности, о "присоединении" Крыма в 2014 году и других территорий после 2022-го, значительная часть этих областей остается зоной боевых действий или под контролем Сил обороны Украины.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что война России против Украины может на время перейти в стадию так называемой "заморозки". Такое мнение он высказал после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским утром 8 августа, сообщает The Guardian.



