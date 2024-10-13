Украину заставляют признать поражение в войне: какие неприемлемые условия выдвигают

Россияне в целом готовы на что-либо, предложенное кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Они одобрят как продолжение войны, так и ее остановку.

Владимир Путин

При этом, как считает предприниматель, общественный активист Валерий Пекарь, бенефициарами войны являются элиты и Москва. По его словам, российская пропаганда и западная журналистика утверждают, что уже договорено: Украина отдает территории в обмен на что-либо.

"Правда, они не знают, что это за что-то, потому что никаких идей нет. Гарантий безопасности Украине никто не предлагает, постоянный мир тем более. Россиянам просто нужен перерыв для перевооружения, западным политикам нужно изобразить успешных миротворцев. Все ищут по ящикам и карманам, что бы такое предложить украинцам вместо мира и безопасности, но, к несчастью, никаких стеклянных бусс и бумажных бутылок под рукой нет", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, если воюют две страны и обе нуждаются в перерыве, то примирение возможно.

"Но если одна сторона имеет деньги на перевооружение, а у другой нет денег на перевооружение, то кому перерыв выгоднее? Очевидно, той стороне, у которой есть деньги. Она перевооружится и продолжит", – подчеркнул Пекарь.

Кроме того, он обращает внимание на то, что если две стороны хотят договориться, и одна требует от другой чем-либо уступить, а сама ничем не готова уступить, то результат таких договоренностей можно предусмотреть. Не прибавит к этим договоренностям ничего и третья сторона, которая хочет, чтобы стороны заключили мир, но не готова ничего сама дать от себя.

"От Украины сейчас требуют уступить территории (и людей), возможное членство в НАТО, различные другие вещи (вроде статус русского языка или что-то новое придумают). Россия не готова уступить ничем. Запад не готов уступить ничем, не готов финансировать перевооружение во время непродолжительного мира, не готов дать какие-либо гарантии безопасности. Это не мир, это признание поражения, потому что перерыв будет продолжаться недолго, и перевооруженная российская армия двинется дальше", — говорит Пекарь.

По его мнению, активное продвижение российской пропагандой и западной журналистикой идеи о том, что договоренность уже фактически достигнута, лишь давление на украинское общество и политиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько россиян поддерживают действия своей армии в Украине.



