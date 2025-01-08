Украину «выбросили» из НАТО: поможет ли в войне восстановление ядерного оружия

После слов новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что Украины в НАТО никто не ждет, политики стали говорить о том, что необходимо восстановить ядерный потенциал.

Ядерное оружие РФ

Впрочем, по мнению члена Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексея Паныча, такие действия угрожают Украине. Во-первых, говорит он, такой шаг станет нарушением Украиной своих обязательств и выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Скорее всего, это сразу сделает из Украины парию и расхолодит помощь нам — военной и экономической — хоть и не всех, но значительной части союзников. А в колеблющихся странах наши противники получат супер-мощный аргумент не в нашу пользу", — говорит Паныч.

Во-вторых, по его словам, непонятно, зачем Украине ядерное оружие. По его мнению, оно нужно региональным государствам, чтобы угрожать соседям, не имеющим такого оружия, мол, если они на них нападут, то будут страшный ответ.

"А кому своим ядерным оружием будет угрожать Украина? Кроме России, других кандидатов как-то не видно. Разве Россию можно сдержать украинским ядерным оружием? Отнюдь", — убежден эксперт.

Более того, он считает, что стратегического ядерного оружия у Украины не будет никогда – потому что это огромные затраты не только на само оружие, но и на средства его доставки, которых у нас не было, нет и не будет. Ни самолетов 5 поколения, ни МБР. Тем более в количестве, близком к паритету с российскими запасами стратегического ядерного оружия, говорит Паныч.

"Во-вторых, остается тактическое ядерное оружие (ТЯЗ). Ну ОК, представим, что в критической ситуации, когда Россия нас атакует конвенционным оружием, Украина применяет тактическое ядерное оружие. Остановит ли это Россию? Ни в коем случае. Напротив, развяжет ей руки применить в ответ столько ТЯЗ, сколько потребуется для критического истребления украинского войска. А ТЯЗ у нее было, есть и всегда будет в разы больше, даже если немного ТЯЗ будет и у нас. И Россия будет в глазах мира морально правой, потому что в применении ЕС в этой ситуации Украина начала первой", — говорит Паныч.

То есть, по его мнению, наличие ядерного оружия тяготит Украину кучей новых уязвимостей — геополитических, экономических и чисто военных — и не дает никаких преимуществ.

При этом известно, что с этим мнением категорически не согласен нардеп Алексей Гончаренко.

"Трамп заявил, что Украина не может быть членом НАТО. Мне кажется, мы должны посмотреть реально на ситуацию и эта реальность проста: если мы не можем быть в НАТО, то наша безопасность заставляет нас иметь ядерное оружие. Поэтому мы должны восстановить свой ядерный потенциал. Либо НАТО, либо ядерное оружие. Все очень просто", — написал в Facebook нарде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп сделал шикарный подарок Путину и начал с ним торги.



