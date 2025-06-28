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Украину уже не остановить: Россия получила еще один болезненный удар

В оккупированном Крыму раздавались взрывы: какую военную технику потеряли оккупанты

28 июня 2025, 16:59 comments2070
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Кречмаровская Наталия

Украина провела несколько громких и очень эффективных операций на территории России и в оккупированном Крыму. У россиян раздавались взрывы на аэродромах базирования стратегической авиации, под Крымским мостом.

Украину уже не остановить: Россия получила еще один болезненный удар

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Службе безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. Сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.

"Было нанесено огненное поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врага", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В Службе безопасности сообщили, что в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.

"СБУ системно работает над снижением способностей РФ наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины. Оккупанты должны осознавать, что их драгоценная военная техника и боеприпасы не защищены нигде: ни на линии боевого столкновения, ни на временно оккупированных территориях, ни в глубоком тылу врага", — сообщили в Службе безопасности.

Напомним: портал "Комментарии" писал об очередной удачной спецоперации на территории России. В ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.




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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/cherhova-uspishna-spetsoperatsiia-sbu-znyshcheno-vorozhyi-zghrk-pantsyrs1-ta-try-helikoptery
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