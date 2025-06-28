Украину уже не остановить: Россия получила еще один болезненный удар

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Кречмаровская Наталия
Украина провела несколько громких и очень эффективных операций на территории России и в оккупированном Крыму. У россиян раздавались взрывы на аэродромах базирования стратегической авиации, под Крымским мостом.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Службе безопасности Украины нанесла еще один болезненный удар оккупантам. Сообщили, что в ночь с 27 на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром "Кировское" во временно оккупированном Крыму.
По данным СБУ, были уничтожены многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
В Службе безопасности сообщили, что в течение ночи на вражеском аэродроме происходила вторичная детонация.
Напомним: портал "Комментарии" писал об очередной удачной спецоперации на территории России. В ночь на 27 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ.