Украину толкают к наихудшему миру по сценарию Москвы: в Раде сделали тревожный прогноз

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после переговоров в Москве якобы привезли в Киев обновленный вариант условий возможного мирного урегулирования. По утверждению народного депутата Анны Скороход, новые предложения оказались более жесткими для Украины, чем те, которые обсуждались ранее. Об этом она рассказала в интервью каналу "Дикий LIVE".

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По словам Скорохода, результаты московского визита американских представителей сложно назвать дипломатическим прорывом. Нардепка утверждает, что после контактов с российской стороной к перечню возможных условий добавились новые требования к Киеву.

"Это было не то, что не прорыв, они приехали с еще хуже условиями, чем мы имели до", — заявила Скороход.

Как пояснила депутат, ранее среди условий якобы не было требований по внесению изменений в Конституцию Украины и признанию территорий, однако теперь, по ее информации, эти вопросы появились в предложениях.

"Условия хуже привезли: если раньше не требовалось изменений в Конституцию и признание территорий, то сейчас в этом нуждаются", — сказала она.

В то же время Скороход не уточнила, о каких именно конституционных изменениях может идти речь и каких территорий касается вопроса признания. По ее словам, существуют и другие детали предложенных договоренностей, однако раскрывать их публично она не готова.

Депутат объяснила это тем, что получила соответствующие сведения неофициальным путем, поэтому не хочет обнародовать все подробности.

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