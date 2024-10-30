Издание The Nation призывает новую администрацию США независимо от результатов выборов пересмотреть подход к войне в Украине. В статье отмечено, что действующая стратегия не выгодна США и грозит как крахом Украины, так и возможным вовлечением НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

Война в Украине

В частности, американский эксперт Роберт Каган отмечает, что обеспечение Украине полной победы может привести к войне для США. По его словам, ситуация на фронте сложная: российские войска значительно преобладают украинские по численности и ресурсам. Военная мощь России позволяет мобилизовать дополнительные силы и выплачивать им значительно более высокую заработную плату, в то время как украинские силы истощены и испытывают нехватку ресурсов. Хотя Запад пытается увеличить поставки оружия, его возможности ограничены: страны имеют свои оборонные нужды и не способны полностью обеспечить Украину средствами ПВО и артиллерией.

Западные страны все чаще провозглашают амбициозные цели, в частности по возвращению Крыма или применению спутниковых управляемых ракет, однако ситуация указывает на то, что российское преимущество остается существенным. Альтернативой могло бы стать мирное урегулирование, позволяющее Украине сохранить часть территории и открыть путь к потенциальному членству в ЕС. Хотя это болезненное решение, оно могло бы принести исторический успех, говорится в статье.

Тем не менее, Украина и ее западные союзники продолжают стоять на позиции полной победы. Аналитики, например Иван Крастев, предупреждают, что такой подход лишь усиливает российское сопротивление. Для мирных переговоров можно было бы привлечь нейтральные страны, такие как Индия или Бразилия, которые поддерживают отношения с Россией и могли бы выступить посредниками.

The Nation подчеркивает, что поддержка Украины Западом должна продолжаться во время переговоров, чтобы украинские войска могли продолжать защиту своих позиций. Однако издание признает, что у этой поддержки есть свои пределы, и без давления на Украину для компромисса война может зайти в тупик.

"Мы не должны обманывать себя ни тем, что наша поддержка будет продолжаться бесконечно долго, ни тем, что она может помочь Украине вернуть утраченные территории. Поэтому у нас нет честной и жизнеспособной альтернативы давлению на украинское правительство, чтобы оно приняло компромиссный мир", — сказано в статье.

Если новая администрация США не изменит политику, есть риск потери боеспособности украинской армией, которая поставит Вашингтон перед дилеммой: либо признать поражение Украины, либо вступить в прямую конфронтацию с риском ядерного противостояния с Россией. Издание выражает надежду, что будущие лидеры США смогут найти мудрые и взвешенные решения в этой ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ добивается капитуляции Украины.



