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Украину со временем уничтожат: назван шаг, который к этому приведет

В Украине и Западе активизировали сторонники так называемого быстрого мира

сегодня, 11:37 comments2648
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Ткачик Олеся

Прекращение огня не может быть без четких и понятных гарантий безопасности для Украины , заявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, как говорит старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

Украину со временем уничтожат: назван шаг, который к этому приведет

Переговоры Украины и РФ

По его словам, в этом вроде бы очевидном тезисе Владимира Зеленского очень важный момент, который кажется не в полной мере понимают те, кто хочет быстрого урегулирования здесь и сейчас ценой интересов и безопасности Украины. По факту, говорит он, на сегодняшний день у Украины нет реального выбора между тем, чтобы воевать дальше и начинать реально договариваться.

Белесков считает, что предлагающие сторонники быстрой заморозки без истощения наступательного потенциала Московии здесь и сейчас и предоставление гарантий безопасности для обеспечения устойчивости урегулирования это просто растянутое во времени уничтожение Украины.

"Ведь без этих двух моментов Московия сделает все возможное, чтобы отпугнуть людей, капиталы и технологий из Украины для окончательного и бесповоротного превращения нашей страны в failed state параллельно готовясь к нанесению нового военного удара, который может оказаться смертельным", — добавил эксперт.

В таких условиях, говорит он, Украине выгоднее и дальше сопротивляться хотя и условия для этого ухудшаются, надеясь таки истощить наступательный потенциал врага раньше, чем партнеры потеряют интерес к поддержке Украины. Такая альтернатива хоть и звучит не очень, но точно лучше, чем согласие на растянутую во времени агонию Украины без надежных гарантий безопасности, добавил эксперт.

"Кроме того, если Украина готова сопротивляться, то партнеры будут вынуждены так или иначе помогать. В то время если Украина согласится здесь и сейчас на определенную невыгодную политическую рамку, которая не гарантирует при этом долгосрочную безопасность и постоянство урегулирования, то партнеры начнут понемногу умывать руки под лейтмотив "Ну определенная же политическая рамка есть, то почему должны помогать", — подчеркнул Белесков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе обнародовали мрачный прогноз для Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kgPYY56ijYLxQGydbr5ZDQLPpw3cgKQZmufP9ageq6Lf7sjqizKqx9eDbnQJGXWwl&id=100010617637517
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