Украину со временем уничтожат: назван шаг, который к этому приведет

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Ткачик Олеся
Прекращение огня не может быть без четких и понятных гарантий безопасности для Украины , заявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, как говорит старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, в этом вроде бы очевидном тезисе Владимира Зеленского очень важный момент, который кажется не в полной мере понимают те, кто хочет быстрого урегулирования здесь и сейчас ценой интересов и безопасности Украины. По факту, говорит он, на сегодняшний день у Украины нет реального выбора между тем, чтобы воевать дальше и начинать реально договариваться.
Белесков считает, что предлагающие сторонники быстрой заморозки без истощения наступательного потенциала Московии здесь и сейчас и предоставление гарантий безопасности для обеспечения устойчивости урегулирования это просто растянутое во времени уничтожение Украины.
В таких условиях, говорит он, Украине выгоднее и дальше сопротивляться хотя и условия для этого ухудшаются, надеясь таки истощить наступательный потенциал врага раньше, чем партнеры потеряют интерес к поддержке Украины. Такая альтернатива хоть и звучит не очень, но точно лучше, чем согласие на растянутую во времени агонию Украины без надежных гарантий безопасности, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе обнародовали мрачный прогноз для Украины.
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