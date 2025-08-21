Украину снова заманивают в ловушку: в Раде предупредили о рисках встречи Зеленского с Путиным

Рубрики
В Верховной Раде раскритиковали предполагаемое место проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Речь идет о Будапеште.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Дмитрий Черный рассказал, почему идея встречи России с Украиной в Будапеште изначально обречена. Он указал на три основных фактора.
Первый, по его словам, Будапешт 2025 – это тот самый пророссийский Минск 2015, который был выбран не как нейтральная площадка, а как выгодный для Кремля плацдарм. Лукашенко, как отметил нардеп, тогда играл роль посредника, но все отлично знали, на чьей он стороне.
По его словам, второй фактор – риск безопасного проведения переговоров. Нардеп подчеркнул, что украинская сторона не боится встречаться с российской, но выбор места имеет принципиальное значение. Территория, где у власти есть пророссийские наклонности, по словам Черного, априори не может гарантировать равные и безопасные условия для сторон. Это не о переговорах – это о создании иллюзии, что "есть диалог".
По словам политика, любые "будапештские переговоры" уже самим названием ничтожны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что западные СМИ сообщали о предложении Путина провести встречу с Зеленским в Москве.