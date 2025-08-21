Украину снова заманивают в ловушку: в Раде предупредили о рисках встречи Зеленского с Путиным

В Верховной Раде раскритиковали предполагаемое место проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Речь идет о Будапеште.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Дмитрий Черный рассказал, почему идея встречи России с Украиной в Будапеште изначально обречена. Он указал на три основных фактора.

Первый, по его словам, Будапешт 2025 – это тот самый пророссийский Минск 2015, который был выбран не как нейтральная площадка, а как выгодный для Кремля плацдарм. Лукашенко, как отметил нардеп, тогда играл роль посредника, но все отлично знали, на чьей он стороне.

"Сегодня ситуация с Венгрией и Орбаном идентична. Будапешт 2025 года — это повторение той же ловушки. Страна, которая симпатизирует России, никогда не станет гарантом честных переговоров", — убежден политик.

По его словам, второй фактор – риск безопасного проведения переговоров. Нардеп подчеркнул, что украинская сторона не боится встречаться с российской, но выбор места имеет принципиальное значение. Территория, где у власти есть пророссийские наклонности, по словам Черного, априори не может гарантировать равные и безопасные условия для сторон. Это не о переговорах – это о создании иллюзии, что "есть диалог".

"Третий фактор — это тень Будапештского меморандума. Все мы помним декабрь 1994 года, ставший ключевой исторической травмой нашей страны. Именно тогда Украина под давлением отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании. В результате же Москва сама эти гарантии и нарушила символ, а Будапешт в памяти украинцев стал символом обмана”, – отметил нардеп.

По словам политика, любые "будапештские переговоры" уже самим названием ничтожны.

"Это вроде бы договариваться в месте, где тебя когда-то предали. Надо искать другое место. Точно не Будапешт, и точно не Москву. Место, которое устроит обе стороны", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что западные СМИ сообщали о предложении Путина провести встречу с Зеленским в Москве.



