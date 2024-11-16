Инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем теоефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению к Нормандскому формату переговоров относительно прекращения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Олаф Шольц и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Боюсь, что Владимир Зеленский совершенно прав. Мы рискуем вернуться к отвратительному франко-германскому нормандскому формату, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", — отметил Борис Джонсон.

Экс-премьер Британии считает, что такая позиция не отражает реальность. Он напомнил, что именно Россия вторглась в Украину и начала вооруженную агрессию против нашей страны.

"Это позорное предательство реальности – того, что Путин начал преступное и неоправданное вторжение, а Украина является совершенно невиновной стороной", — отметил экс-премьер-министр Великобритании.

Политик повторил тот тезис, который озвучивал и ранее – единственный способ положить конец войне – массово и быстро укрепить позиции Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца состоялся по инициативе немецкой стороны, и в этом его важность. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что Владимир Путин не отказывался от прямых разговоров с европейскими лидерами, но первым Кремль инициировать такие разговоры не будет, ждал все это время, пока кто-то из европейских лидеров сделает первый шаг.

Также издание "Комментарии" сообщало – в МИД Украины уже заявили, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира.



