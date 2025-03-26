Украину с 1 апреля может накрыть транспортный коллапс: какая причина

Транспортный коллапс может стать реальностью для Украины с 1 апреля, когда до 50% городских автобусов могут не выйти на маршруты. Причиной этого является истечение срока бронирования от мобилизации водителей общественного транспорта.

Общественный транспорт (фото из открытых источников)

Как сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в телеграмм-канале, многие перевозчики не смогут выполнить требование о средней зарплате в 20 тысяч гривен для своих работников.

Балин отметил, что лучшая ситуация у международных перевозчиков, которые платят более высокие зарплаты и смогут забронировать своих водителей от мобилизации. Зато предприятия, работающие в городах, часто не могут обеспечить такую зарплату по разным причинам. Если же перевозчики будут вынуждены поднять тарифы на покрытие расходов, это станет дополнительной нагрузкой на население, что может привести к непопулярным решениям.

"Те предприятия, которые работают в городах и при городах, как правило, такой зарплаты не имеют по разным причинам. И если говорить о том, может ли оплатить перевозчику — может, но надо увеличивать тарифы, а это, опять же, нагрузку на население и непопулярное мероприятие" , — пояснил Балин.

В настоящее время в транспортной отрасли уже наблюдается дефицит около 30% водителей, а после 1 апреля этот показатель может возрасти до 50%. Это означает, что многие автобусы просто не смогут уехать на маршруты.

Кроме того, многие водители боятся выходить на работу, поскольку могут быть мобилизованы прямо из-за руля автобуса. "Сейчас проблема дефицита водителей уже есть, но она усугубится", — подытожил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бронирование работников в "Действии" с новой доступно. В портале "Действие" вновь открыта подача заявлений на бронирование работников. После технических усовершенствований система стала более быстрой и удобной в использовании. Однако воспользоваться услугой могут только предприятия, официально получившие статус критически важных.

Подать заявку можно до 31 марта. Все процессы проходят в электронном формате без необходимости оформления бумажных документов. Если работник был уже забронирован, сначала нужно аннулировать предыдущее решение. Кто может получить статус критически принципиального компании.