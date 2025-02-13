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Украину поделили еще год назад: Трамп озвучил то, что согласовали демократы

Якобы еще год назад с РФ был согласован план раздела Украины

сегодня, 09:55
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Ткачик Олеся

Украину начали делить, как убитого бизона, заявил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович после резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Украину поделили еще год назад: Трамп озвучил то, что согласовали демократы

Украину поделили

"Я вам сообщу, что это не Трамп. Все это было согласовано РФ и демократами еще больше года назад. Очень смешно наблюдать, как некоторые демократы отыгрывают удивление и возмущение. И европейцы. Европейцы еще пару месяцев поизображают цивилизованных, а там — и они подтянутся к дележу, просто у них такой ритуал", — заявил Арестович.

По его словам, дело на самом деле не в Трампе, а в реальной политике. Арестович утверждает, что Украину таки поделят и простым украинцам якобы даже сложно будет представить реальный объем нашей катастрофы.

"Нет, не столько территориально. По территориям Путин может даже отступить, отдать часть, Херсонскую и Запорожскую, например, или их отдельные районы (даже этот вариант рассматривается).  Это будет давно и полюбовно согласованный раздел наших активов и политического влияния сторон в Украине. Причем, с американской стороны менеджерами будут ставить людей, хорошо согласованных с Путиным и способными выстроить с ними бизнес- и политические интересы через большие схемы — над нашими головами", — считает Арестович.

А потом, не исключает политик, возможно, и передачей россиянам части активов, которые американцам покажутся не такими интересными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп позвонил Путину и вывел его из международной изоляции. Помимо этого, он заявил, что Украина не сможет вернуть свои территории. По мнению экспертов, Путин и Трамп заключили свою пакт, и американский президент на это пошел, чтобы оттянуть РФ от Китая.




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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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