Украину поделили еще год назад: Трамп озвучил то, что согласовали демократы

Украину начали делить, как убитого бизона, заявил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович после резонансных заявлений американского президента Дональда Трампа.

Украину поделили

"Я вам сообщу, что это не Трамп. Все это было согласовано РФ и демократами еще больше года назад. Очень смешно наблюдать, как некоторые демократы отыгрывают удивление и возмущение. И европейцы. Европейцы еще пару месяцев поизображают цивилизованных, а там — и они подтянутся к дележу, просто у них такой ритуал", — заявил Арестович.

По его словам, дело на самом деле не в Трампе, а в реальной политике. Арестович утверждает, что Украину таки поделят и простым украинцам якобы даже сложно будет представить реальный объем нашей катастрофы.

"Нет, не столько территориально. По территориям Путин может даже отступить, отдать часть, Херсонскую и Запорожскую, например, или их отдельные районы (даже этот вариант рассматривается). Это будет давно и полюбовно согласованный раздел наших активов и политического влияния сторон в Украине. Причем, с американской стороны менеджерами будут ставить людей, хорошо согласованных с Путиным и способными выстроить с ними бизнес- и политические интересы через большие схемы — над нашими головами", — считает Арестович.

А потом, не исключает политик, возможно, и передачей россиянам части активов, которые американцам покажутся не такими интересными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп позвонил Путину и вывел его из международной изоляции. Помимо этого, он заявил, что Украина не сможет вернуть свои территории. По мнению экспертов, Путин и Трамп заключили свою пакт, и американский президент на это пошел, чтобы оттянуть РФ от Китая.



