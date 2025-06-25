Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил обеспокоенность, что даже если нынешний конфликт между Россией и Украиной будет прекращен, это не гарантирует продолжительного мира. По его словам, существует риск, что война может возобновиться через несколько лет — примерно через десять — и тогда отношения между странами будут напоминать длительный и прерывистый конфликт, похожий на Столетнюю войну между Англией и Францией.

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В интервью журналистке Натальи Мосейчук Кулеба объяснил, что Столетняя война не была непрерывной боевой операцией, а скорее периодом длительных перерывов с обострениями. В течение десятилетий стороны то воевали, то затихали, пока не пришли к истощению и не договорились о прекращении конфликта. Бывший глава МИД подчеркнул, что этот пример может служить предупреждением для современной ситуации.

Кулеба также отметил, что, когда Англия освободила ресурсы от войны, она смогла сосредоточиться на развитии и превратилась в мощную империю. По его мнению, Путин может стремиться именно к такому длительному конфликту, который по своей сути будет напоминать не только Столетнюю войну, но и нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Там страны живут рядом, развиваются, но периодически вспыхивают вооруженные столкновения из-за сохранения глубоких исторических, политических и противоречий безопасности.

Дипломат подчеркнул, что основная причина столь длительных конфликтов — невозможность принятия существования друг друга, что приводит к постоянному напряжению и конфронтации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия отказалась от стратегии массированных ракетных обстрелов по Украине, сосредоточившись на использовании беспилотных летательных аппаратов, таких как "Шахеды" и дроны "Герань". Это позволяет врагу накапливать запасы крылатых ракет для возможных будущих ударов по странам Европейского Союза, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.