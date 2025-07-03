Украину оставят без оружия: в Чехии озвучили крайне тревожный прогноз

Чехия не может гарантировать продолжение так называемой "чешской инициативы" в поддержку Украины после парламентских выборов, запланированных на 3-4 октября. Изменения в составе правительства могут повлиять на политические приоритеты новой власти, что затрудняет прогнозирование дальнейших шагов.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: 24 Канал

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в комментарии BBC.

"Мои усилия сконцентрированы на сохранении единства в вопросах безопасности и обороны, в частности, по поддержке Украины. Ведь это напрямую касается нашей собственной безопасности", — подчеркнул Павел.

Отметим, что благодаря этой инициативе украинские войска получили в 2024 году 1,5 миллиона снарядов, а план на текущий год – дополнительные 1,8 миллиона. Президент отметил, что два года назад соотношение боеприпасов между Украиной и Россией было 1:10, но благодаря поддержке оно изменилось до 1:2.

Павел также отметил, что ведет диалог с лидерами политических сил, которые могут войти в следующее правительство Чехии, чтобы сохранить существующие принципы в безопасности и внешней политике после выборов. Однако окончательное решение будет зависеть от результатов голосования.

По информации BBC, основным претендентом на должность премьер-министра является бывший глава правительства и лидер движения ANO Андрей Бабиш. Аналитики отмечают, что во время президентской кампании 2023 он пытался привлечь внимание избирателей, критикующих активную военную поддержку Украины, но при этом не демонстрировал откровенно пророссийских настроений.

Следует добавить, что действующий министр иностранных дел Ян Липовский заявил о готовности Чехии продлить поставки артиллерийских боеприпасов Украине по крайней мере до 2026 года. Он считает, что инициатива закупки боеприпасов в мире с участием союзников стала ключевой в ходе войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что США и Украина координируют предстоящий телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщили два источника изданию Politico. Такие действия начались после того, как появилась информация о внезапной приостановке поставок американского вооружения в Украину.