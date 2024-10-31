Украину очень просто принудить к переговорам с РФ: что для этого нужно

Чтобы между Украиной и РФ прошли переговоры, должны существовать поле для компромисса, то есть стороны должны согласиться либо на фиксацию статуса, либо быть готовым к уступкам и мотивация сторон их вести, отметил политолог Юрий Богданов. Кроме того, по его мнению, необходимы легитимные нейтральные площадки.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, Украине может быть выгодно вести переговоры, поскольку она получит время на перегруппировку, укрепление обороны, переподготовку армии, производство оружия. Также Украина получит время на восстановление инфраструктуры и экономики, привлечение инвестиций, вступление в ЕС и снижение внутренних напряжений. А еще, добавил политолог, Украина получит возможность дождаться коллапса режима.

Впрочем, говорит Богданов, России тоже может быть интересно вести переговоры, потому что она сможет удержать оккупированные территории, снизить внутреннее напряжение, добиться уменьшения военной поддержки Украины и дождаться пока Украина регрессирует и появится возможность получить все политическим путем.

"Принудить Украину к переговорам достаточно просто. Достаточно обрезать деньги и оружие. И мы тупо не вывезем. Крупнейшие экономики мира не вывезли Первую или Вторую мировую войну без кредитов и поставок. Принудить к переговорам Россию сложнее. Потому что РФ должна испытывать реальное давление от США без противодействия Китаю, а Путин либо видить возможность зафиксировать победу, либо угрозу своему режиму", — говорит Богданов.

Впрочем, по его словам, в переговорах заинтересованы и большие игроки. К примеру, США смогут политически и военно сосредоточиться на противостоянии Китаю и снизят риск эскалации в Европе. Плюс, добавил эксперт, откроется окно вожделенных возможностей для совместной с Индией попытки оттянуть Россию от Китая. Кроме того, добавил Богданов, завершение войны сейчас – это политическая победа для нового президента.

Вместе с тем, говорит политолог, у Китая есть одна базовая причина не желать никаких переговоров: это первый пункт американских причин. Но есть резоны и стремиться к мировой и региональной деэскалации, среди них стабильность на мировых рынках и посредника между Россией и Западом.

"Теоретически возможно все, что угодно. И что переговоры уже идут. И что поведение Байдена — это принуждение Украины более мягкими, чем Трамп методами. И что Путин понимает, что у него растут внутренние риски, поэтому ведет наступление зерграшем, чтобы успеть отхватить побольше. И что Китай готов сыграть роль "доброго папаши". Но даже в перечисленных мною базовых пунктах много противоречий в интересах сторон, на рациональность которых не приходится надеяться. Поэтому я бы не советовал надеяться, что "война вот-вот закончится", — отметил Богданов.

По его словам, стратегия Украины – истощать РФ и минимизировать свои ошибки.

"А момент, когда мы или россияне будем вынуждены просить о переговорах, действительно наступит. И пока никто не скажет когда", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о возможных сценариях завершения войны.



