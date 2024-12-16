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Украину может ожидать третий этап войны, который будет фатальным

Трамп не сможет завершить войн в Украине через 24 часа, поэтому агрессия РФ будет продолжаться

сегодня, 09:54
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Ткачик Олеся

Даже если в ближайшее время Украина согласится на определенное перемирие с Россией, это лишь отсрочит новый виток войны. Такое мнение высказала волонтер и основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская во время выступления на GET Business Festival, сообщает "Главком".

Украину может ожидать третий этап войны, который будет фатальным

Зеленский и Трамп

По ее убеждению, "наивно считать", что избранный президент США Дональд Трамп сможет в 24 часа выполнить свое обещание и прекратить войну и остановить агрессию российского диктатора Владимира Путина.

"Ни в коем случае этого не будет. Очень хочу ошибаться, но я вижу эту войну уже одиннадцатый год. Россия накопит силы и пойдет дальше. Если мы снова уснем, как мы заснули после АТО, то третий этап будет для нас роковым. А если не уснем, то мы устоим за счет своего интеллектуального, бизнес-ресурса ума и единства", — считает Берлинская.

Также она подчеркнула, что во многих российских технологиях, применяемых на фронте для атак на Украину, присутствует украинский интеллект. Это касается, в частности, беспилотников "Орлан" и систем "Комет-М".

По словам Берлинской, в 2000-х годах, когда украинских инженеров массово увольняли, они вынуждены были искать работу на радиорынках. В это время россияне из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов приезжали и предлагали привлекательные условия: высокую зарплату, жилье, возможность обучать детей в престижных школах. В тот момент о войне никто даже не задумывался", подчеркнула Берлинская.

По ее мнению, именно эта политика позволила России "скачать" лучшие инженерные кадры из Украины, работающие сейчас на их военную машину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что будет на следующий день после того, как закончится война.




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Источник: https://glavcom.ua/interviews/marija-berlinska-jakshcho-trapitsja-peremirja-to-tretij-etap-vijni-mozhe-stati-dlja-nas-fatalnim-1035761.html
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