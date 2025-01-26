Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин готовятся к телефонному разговору в ближайшее время. Как сообщает ABC News, в ходе разговора могут обсуждаться ключевые вопросы двусторонних отношений.

Трамп, Зеленский и Путин

Как отмечает издание, ситуация сложная и многогранная, поскольку дипломатические инициативы Трампа по урегулированию войны в Украине несут как потенциальные возможности, так и серьезные вызовы. Впрочем, идея переговоров между Трампом и Путиным может стать первым шагом на пути мирного урегулирования. В то же время, исторический опыт свидетельствует, что подобные встречи могут привести к уступкам, невыгодным для Украины, если ее интересы не будут должным образом учтены.

Журналисты подчеркивают, что стратегия Трампа, направленная на влияние на ОПЕК и глобальные цены на нефть, способна усилить экономическое давление на Россию, в значительной степени зависящее от нефтегазовых доходов. Однако эта инициатива может столкнуться с сопротивлением не только Москвы, но и стран Персидского залива.

Кроме того, в фокусе разговора может оказаться вопрос возобновления переговоров по контролю над ядерными вооружениями. Несмотря на то, что эта инициатива выглядит конструктивной, она не решает непосредственно проблему войны. К тому же, Россия уже неоднократно использовала такие переговоры для затягивания времени и ослабления санкционного давления Запада.

По мнению издания, вовлечение Китая в переговорный процесс могло бы стать важным фактором, учитывая его экономическое и политическое влияние на Москву. Однако зависимость Китая от стабильного партнерства с Россией может ограничить его готовность к активному давлению на Кремль.

При этом журналисты подчеркивают, что ключевым вопросом остается роль Украины в потенциальных переговорах. Отсутствие украинской стороны может привести к попытке "заморозки" конфликта на условиях, выгодных Кремлю, что неприемлемо для Киева. Пока остается непонятным, каким образом Трамп планирует привлечь Украину к переговорному процессу и планирует ли вообще, подытожило издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин пытается подпольиться к Трампу.



