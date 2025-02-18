Украину хотят ввести в заблуждение обещаниями США о гарантиях безопасности

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение, чтобы "остановить эту бессмысленную войну" в Украине. Кроме того, команда администрации президента США начала переговоры с Россией в Саудовской Аравии. Американцы исключают Европу из возможных мирных переговоров, а Украине предложили договор, который из-за отсутствия гарантий безопасности был отвергнут президентом Зеленским. Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара поделился своим мнением о процессах вокруг войны в Украине.
США может обмануть Украину обещаниями о гарантиях безопасности
Александр Хара в интервью Obozrevatel отметил, что Трамп сразу допустил ошибки во время переговоров с Россией, а последующие контакты могут привести к еще большим уступкам в сторону Путина.
По его словам, реальные гарантии безопасности Украина может получить только от заключенных соглашений с США или через членство в НАТО. Хара отмечает, что мирный процесс должен начаться с действующими гарантиями безопасности для Украины, а не принятыми после переговоров с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от переговоров США и России. Будет ли принято судьбоносное решение.
Также "Комментарии" писали, готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России.
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