Украину хотят ввести в заблуждение обещаниями США о гарантиях безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует заключить соглашение, чтобы "остановить эту бессмысленную войну" в Украине. Кроме того, команда администрации президента США начала переговоры с Россией в Саудовской Аравии. Американцы исключают Европу из возможных мирных переговоров, а Украине предложили договор, который из-за отсутствия гарантий безопасности был отвергнут президентом Зеленским. Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара поделился своим мнением о процессах вокруг войны в Украине.

США может обмануть Украину обещаниями о гарантиях безопасности

Александр Хара в интервью Obozrevatel отметил, что Трамп сразу допустил ошибки во время переговоров с Россией, а последующие контакты могут привести к еще большим уступкам в сторону Путина.

"Все эти разговоры об искусстве заключать выгодные соглашения – это лишь созданный самим Трампом имидж. Вы начинаете переговоры, и еще до их начала говорите, что две ключевые вещи, интересующие другого переговорщика, то есть членство Украины в НАТО и границы 91-го, вообще не будут обсуждаться. То есть они уже есть в кармане Путина", — говорит Хара.

По его словам, реальные гарантии безопасности Украина может получить только от заключенных соглашений с США или через членство в НАТО. Хара отмечает, что мирный процесс должен начаться с действующими гарантиями безопасности для Украины, а не принятыми после переговоров с Россией.

"Когда нам рассказывают, что мы дадим вам какие-то мощные гарантии безопасности, главное садитесь за стол переговоров, то это бред, это нас хотят опять-таки ввести в заблуждение. Поэтому я не вижу, о чем могут быть переговоры. Собственно, поэтому нужно использовать четкие дефиниции для того, чтобы понять, пытаются ли нас обмануть, или какое-то действие может привести к какому-то положительному результату", — объясняет Хара

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от переговоров США и России. Будет ли принято судьбоносное решение.

Также "Комментарии" писали, готов ли Путин к реальному окончанию войны на фоне переговоров США и России.